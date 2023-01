Andy Murray bat Thanasi Kokkinakis dans un match d’une heure

Melbourne, Australie –

Les heures sur l’horloge se sont décalées de pm à am, le jour du jeudi au vendredi, et Andy Murray n’a jamais hésité, n’a jamais cédé, peu importe qu’il ait fait face à un trou en deux sets à l’Open d’Australie, peu importe qu’il ait 35 ans et possède une hanche artificielle, même s’il s’agissait du match le plus long et le plus récent de sa longue et illustre carrière.

Son explication était simple : « J’ai un grand cœur.

Le triple champion majeur et australien de 26 ans, Thanasi Kokkinakis, s’est regardé d’épuisement pendant 5 heures et 45 minutes de théâtre captivant lors d’un concours de deuxième tour à Melbourne Park jusqu’à ce que Murray sorte avec un 4-6, 6- 7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5 victoire qui s’est terminée peu après 4 heures du matin

«Le match a évidemment été très haut et bas. Il y avait de la frustration là-dedans. Il y avait des tensions. Il y avait de l’excitation et tout ça », a déclaré Murray aux journalistes réunis dans un couloir du stade après son 11e retour en carrière pour gagner après avoir perdu deux sets, le plus parmi les joueurs actifs.

“Je veux dire, écoutez, c’est évidemment incroyable de gagner le match”, a-t-il poursuivi avec un petit rire, “mais je veux aussi aller au lit maintenant. C’est bien. Mais je veux dormir.

À quel point était-ce serré ? Murray a gagné 196 points, Kokkinakis 192. Et quelle était la qualité du jeu ? Ils ont combiné pour 171 gagnants à seulement 107 fautes directes dans le froid d’une température qui a plongé en dessous de 60 degrés Fahrenheit (15 C), ravissant les centaines de spectateurs enthousiastes et bruyants qui sont restés dans les sièges bleus.

Ils ont agité des drapeaux et ont applaudi bruyamment, ravis de l’effort extrême et de l’excellence dont ont fait preuve les deux hommes. Peu importe qui encourageait les gens, ils étaient sûrs de repartir avec une belle histoire à raconter.

“Étonnamment, les gens sont restés jusqu’à la fin”, a déclaré Murray, qui a remporté l’US Open en 2012, Wimbledon en 2013 et 2016 et quintuple finaliste à l’Open d’Australie. “J’apprécie vraiment que les gens fassent cela et créent une atmosphère pour nous.”

Il était, naturellement, mécontent des circonstances et de l’heure tardive.

“Je ne sais pas pour qui c’est bénéfique”, a déclaré Murray. “Un match comme celui-là, nous venons ici après le match et c’est de cela qu’il s’agit : plutôt que d’être un “match épique Murray-Kokkinakis”, cela se termine un peu comme une farce.”

D’une certaine manière, ce n’était pas la dernière arrivée de l’histoire de l’Open d’Australie. Un match de 2008 lors du tournoi entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis s’est terminé à 4 h 34, le record d’un Chelem.

C’était le deuxième cinq sets consécutifs de Murray: il a éliminé la tête de série n ° 13 Matteo Berrettini mardi. Kokkinakis est classé 159e et n’a jamais dépassé le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Il aurait pu clôturer la procédure bien plus tôt, après avoir remporté les deux premiers sets et avoir fait une pause dans le troisième. Mais servant à 2-0, 40-tout, il a été cité par l’arbitre de chaise pour avoir pris trop de temps avant un service et l’avoir laissé l’atteindre.

Kokkinakis a d’abord perdu la discussion, puis il a perdu sa concentration, s’est cassé là-bas et a détruit sa raquette en la projetant sur le terrain.

Pourtant, il a servi pour le match à 5-3 dans ce set et est venu à deux points de la victoire, avant que Murray ne le retire lorsque Kokkinakis a raté une volée pour céder l’éventuel bris d’égalité.

Dans le quatrième, Murray était l’agresseur et n’a jamais semblé à court d’énergie, agitant les bras à un moment donné et faisant même des sauts avec écart pour exciter ses partisans. Sa mère, Judy, s’est levée à plusieurs reprises pour applaudir et crier; son entraîneur, Ivan Lendl, ne l’a pas fait, restant sur son siège.

Lorsque Murray a livré un as de deuxième service à 2 h 59, plus de 4 heures et demie après le début de la procédure, il a possédé le quatrième set et a forcé un cinquième. Il était en colère que l’arbitre de chaise ne le laisse pas faire une pause dans la salle de bain en fin de soirée, disant ensuite: “Il est 3 heures du matin et j’ai bu toute la journée.”

Ce dernier set était, de manière appropriée, même possible pour 10 matchs. Il n’y a eu aucune pause de service jusqu’à ce que Murray convertisse finalement sa huitième chance de ce set avec un coup droit gagnant pour mener 6-5. Il se pavana jusqu’à la ligne de touche, secouant sa raquette de couleur néon.

Tout ce qui restait à faire était de le servir, et Murray a réussi à le faire, en terminant la longue journée de nuit avec un revers gagnant. Après avoir rencontré Kokkinakis au filet pour une étreinte, Murray a crié.