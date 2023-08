Andy Murray bat Lorenzo Sonego à l’Omnium Banque Nationale pour atteindre les 32 derniers dans le vent de Toronto | Actualité Tennis

Andy Murray a battu Lorenzo Sonego 7-6 (3) 6-0 dans un Toronto venteux à l’Omnium Banque Nationale pour atteindre les 32 derniers.

Murray, qui a perdu contre Taylor Fritz la semaine dernière au deuxième tour de l’Open de Washington, a sauvé deux points de set dans le premier set et s’est battu dur pour remporter le tie-break qui était crucial pour sa victoire.

Le prochain pour le triple champion du Grand Chelem est Felix Auger-Aliassime ou Max Purcell mercredi.

« Ce n’était vraiment pas agréable à jouer, c’était vraiment violent, de changer de direction pendant le point », a déclaré Murray.

« Nous savions qu’en entrant, ce serait inconfortable. Nous avons frappé sur ce terrain ce matin, donc je m’y attendais, mais cela ajoute encore un peu de stress au match et c’était un premier set très serré. Il y avait beaucoup d’opportunités dans chaque sens. .

« J’ai réussi à me faufiler dans le tie-break et après cela, il a été déçu et je me suis un peu détendu. »

Les deux joueurs ont raté des occasions de balles de break dans le premier set alors que le service a été maintenu tout au long du set d’ouverture de 88 minutes.

Sonego a eu la plus grande opportunité à 5-4 et 40-15 pendant le service de Murray, mais n’a pas réussi à capitaliser sur les deux points de set et a rapidement été puni.

Andy Murray joue à l’Omnium Banque Nationale de Toronto pour la première fois depuis 2015





L’Italien a remporté les deux premiers points du tie-break, mais Murray a rugi et a eu un élan de son côté.

C’était beaucoup plus simple dans le deuxième set pour Murray alors qu’il a terminé le bagel sur son adversaire en ne perdant pas de match et qu’il est qualifié pour le tour suivant.