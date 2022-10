Andy Murray bat Alejandro Fokina au premier tour

Le Britannique Andy Murray a réalisé un revirement époustouflant pour battre Alejandro Davidovich Fokina lors du premier tour de l’Open de Gijon, ici mardi.

Murray a réussi une volée de coup droit difficile sur le tronçon à 2-4, 30/40 pour éviter une double panne dans le premier set de son affrontement au premier tour contre la sixième tête de série. Cela s’est avéré un moment charnière, car le Britannique a maintenu son service pendant 3-4 avant d’élever son niveau pour remporter 10 des 13 prochains matchs et remporter une victoire 7-5, 6-2.

A LIRE AUSSI : La Football Association enquête sur la confrontation en colère de Gabriel-Henderson à Emirates

“Dans le premier set, il jouait beaucoup mieux que moi. Il a eu beaucoup d’occasions d’obtenir le deuxième break de service et j’ai réussi à rester dur dans ces moments-là. Lors du match 4-3, il a joué un mauvais match pour me donner le break et après cela, j’ai commencé à jouer un peu mieux », a déclaré Murray après sa victoire d’une heure et 44 minutes.

“Je pense qu’il était un peu frustré, puis dans le deuxième set son niveau a un peu baissé, mais la fin du premier set était très importante car il jouait très bien et c’était un premier set difficile”, a-t-il ajouté.

La victoire a amélioré le record de Murray pour la saison 2022 à 24-16. Le joueur de 35 ans, qui a atteint les finales à Sydney et à Stuttgart cette année, vise son premier titre au niveau de la tournée depuis qu’il a triomphé à Anvers en 2019. Murray reste plus impatient que jamais alors qu’il cherche à ajouter à sa 46 tournée- titres de niveau.

“Évidemment, je l’apprécie toujours. Ce n’est pas facile, les jeunes progressent extrêmement bien et ils frappent tous la balle de plus en plus fort. Parfois, il est difficile de suivre le rythme, mais j’aime toujours ça », a déclaré Murray.

“Nous avons eu un public fantastique aujourd’hui, une très bonne ambiance pour le premier tour d’un tournoi� J’aime vraiment jouer dans de nouveaux endroits, je n’y suis jamais allé auparavant et c’est un endroit magnifique, donc je suis heureux d’être ici, ” il ajouta.

Davidovich Fokina était sorti en tirant devant ses fans locaux alors qu’il dominait les premiers échanges contre Murray. Ses coups de fond lourds ont poussé le Britannique à se démener en défense alors que l’Espagnol ouvrait une avance de 4-2.

Puis vint l’intervention cruciale de Murray, alors qu’il se déplaçait vers sa droite pour intercepter la passe en revers puissamment conduite de Davidovich Fokina et priver l’Espagnol d’une double avance. L’évasion de Murray a semblé le revigorer, et le retour composé du Britannique l’a aidé à convertir cinq des neuf points de rupture à partir de ce moment-là alors qu’il chargeait vers une victoire impressionnante.

L’ancien n°1 mondial affrontera Pedro Cachin ou le qualifié Alexey Vatutin au deuxième tour.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici