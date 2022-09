Andy Murray atteint le troisième tour pour la première fois en six ans

L’ancien champion Andy Murray a atteint le troisième tour de l’US Open pour la première fois en six ans mercredi avec une victoire en quatre sets contre le joker américain Emilio Nava.

Murray, qui a mis fin à l’attente de 76 ans de la Grande-Bretagne pour un titre masculin du Grand Chelem lorsqu’il a remporté l’US Open en 2012, s’est imposé 5-7, 6-3, 6-1, 6-0.

“Physiquement, c’est le meilleur que j’ai ressenti ces dernières années”, a déclaré Murray, 35 ans.

« Mon mouvement est de loin le meilleur depuis longtemps. Je me rapproche de là où je veux être et j’espère que je pourrai avoir une course profonde ici.

Nava, classée 203e au monde, a remporté un premier set exténuant de 84 minutes avec un impressionnant coup droit croisé.

Mais le joueur de 20 ans, qui avait eu besoin de cinq sets pour vaincre John Millman au premier tour, s’est finalement essoufflé, remportant seulement quatre matchs de plus et terminant la compétition avec 56 fautes directes.

“Il dictait les points dans le premier set”, a déclaré Murray à propos de son adversaire.

«Mais ensuite, j’ai frappé plus profondément et j’ai pu contrôler les points.

“Il a disputé son premier match en cinq sets au premier tour et cela peut être très difficile, je pense que son niveau a baissé mais il aura un bel avenir.”

Murray a fait le troisième tour pour la dernière fois en 2016 en route vers les quarts de finale.

S’il veut progresser davantage, il devra peut-être dépasser le numéro 14 mondial Matteo Berrettini, demi-finaliste à New York en 2019.

Berrettini a battu Murray lors de la finale du tournoi sur gazon de Stuttgart en juin.

“Il a eu une année un peu malchanceuse”, a déclaré Murray.

«Je sais qu’il a attrapé le Covid au début de Wimbledon. Quand il a été sur le terrain, il a très bien fait.

« Nous avons disputé un match difficile en trois sets à Stuttgart. Je m’attends à ce que ce soit vraiment difficile, mais si je joue bien et que je retourne au point, j’ai de bonnes chances.

