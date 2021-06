Andy Murray appelle les chefs de tennis à mettre en œuvre des protocoles pour traiter les joueurs confrontés à de graves allégations

L’ancien numéro un mondial Andy Murray a déclaré samedi que les protocoles et les processus devraient être mis en œuvre par les autorités du tennis lorsque des joueurs tels que son adversaire au premier tour à Wimbledon Nikoloz Basilashvili font l’objet de graves allégations. La tête de série géorgienne 24e a continué à jouer sur la tournée tout en faisant face à des accusations de violence domestique contre son ex-femme, ce qu’il nie. Une procédure judiciaire est en cours. La pression hors du terrain n’a pas pesé sur le joueur de 29 ans qui a remporté deux titres depuis mars et atteint les demi-finales du tournoi sur gazon de Halle la semaine dernière.

Murray a été l’un des rares joueurs à s’exprimer après que des allégations d’agressions graves aient été faites l’année dernière par l’ancienne petite amie d’Alexander Zverev, qui, selon l’Allemand, étaient fausses.

« Pour moi, il devrait y avoir des protocoles et un processus en place lorsque de telles allégations sont faites », a déclaré Murray lors de sa conférence de presse d’avant Wimbledon.

« Je ne sais pas exactement quels sont ces processus. D’après ce que j’ai entendu, ils ne sont pas géniaux.

« C’est quelque chose que l’ATP, les instances dirigeantes, l’ITF (Fédération internationale de tennis), les Chelems devraient chercher à mettre en œuvre à mon avis. »

Le double champion de Wimbledon, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il était en aussi bonne forme que possible alors qu’il se préparait pour sa première action en simple lors de l’événement du Grand Chelem sur gazon depuis 2017.

Il est revenu au jeu en simple à Queen’s la semaine dernière après avoir subi une blessure à l’aine en mars – il a atteint le deuxième tour où il a perdu en deux sets contre le futur champion Matteo Berrettini.

« Je veux entrer à Wimbledon en me sentant aussi frais et confortable que possible quand j’y serai », a-t-il déclaré.

« Oui, je dirais que le temps que j’ai passé sur le terrain a été bon.

« Jouer avec Roger (Federer vendredi) était vraiment cool pour moi.

«C’est le genre de choses auxquelles il y a probablement six ou sept ans, je n’y aurais pas pensé.

« J’aurais vu cela comme étant juste une séance d’entraînement pré-majeure avec un joueur de haut niveau, et me concentrant en quelque sorte sur moi-même. »

‘ POUR VOUS MEILLEUR ‘

Murray a eu de nombreux problèmes de forme physique au cours des dernières années, de la hanche à l’aine, mais s’est constamment battu pour rejouer sur la tournée.

Il a dit que c’est l’attrait des grands moments tels que jouer sur le court central de Wimbledon qui a été l’incitation à surmonter les nombreux moments faibles de ces derniers temps.

« Être sur le court central me manque, des choses comme ça.

« La pression de ça me manque aussi.

« C’est quelque chose que j’ai hâte de ressentir à nouveau.

«Je pense, encore une fois, comme il y a six ou sept ans, je ne craignais pas cette pression, mais c’était quelque chose sur lequel, comme, j’ai beaucoup insisté.

« Alors qu’en fait, quand je réfléchis aux dernières années et à tout ça, c’est en fait quelque chose qui m’a vraiment manqué, jouer devant une grande foule sur le court central.

« Je pense aussi, comme, la routine quotidienne des choses, tout comme essayer de toujours s’améliorer un peu chaque jour est quelque chose que j’aime aussi. »

