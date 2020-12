Andy Murray débutera sa saison 2021 à l’Open de Delray Beach le mois prochain après avoir accepté une wildcard pour le tournoi ATP 250, a annoncé samedi la tournée masculine.

L’ancien numéro un mondial, qui a glissé à la 122e place du classement, rejoindra le champion en titre Reilly Opelka, l’Américain le mieux classé John Isner et le Canadien Milos Raonic dans le peloton de la Floride.

Le tournoi a lieu du 7 au 13 janvier, après avoir été déplacé de son emplacement traditionnel de février, et servira dans le cadre des préparatifs du Grand Chelem Open d’Australie, qui débutera trois semaines plus tard que prévu le 8 février en raison de COVID-19[feminine mesures de santé et de sécurité.

Murray, triple champion du Grand Chelem, a subi une opération de resurfaçage de la hanche en janvier de l’année dernière, mais est revenu pour remporter le titre d’Anvers sept mois plus tard – son premier depuis 2017.

Le Britannique de 33 ans a raté la majeure partie de la saison 2020 en raison de complications avec sa hanche et a eu du mal à se remettre en forme à son retour après le COVID-19[feminine hiatus, victime d’une défaite au deuxième tour à l’US Open avant de tomber au premier tour à Roland Garros.