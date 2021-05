Andy Murray a retenu les points positifs de son voyage à Rome alors qu’il commence à penser à Roland Garros | Nouvelles du tennis

Andy Murray s’est rendu à Rome principalement pour passer du temps sur le court de tennis avec certains des meilleurs joueurs du monde après s’être remis d’un problème à l’aine.

Andy Murray a offert une évaluation positive de sa semaine à Rome alors qu’il commençait à s’appuyer sur ses préparatifs avant l’Open de France, qui débutera le 30 mai.

Murray, qui s’est rendu à Rome principalement pour s’entraîner avec certains des meilleurs joueurs du monde après s’être remis d’un problème à l’aine souffert dans son sommeil avant l’Open de Miami en mars, a fait équipe avec son compatriote britannique Liam Broady en double masculin.

Le duo britannique a été remplaçant tardivement et a remporté une victoire de retour sur le duo australien Max Purcell et Luke Saville au premier tour avant de perdre 6-3 6-4 aux huitièmes têtes de série Kevin Krawietz et Horia Tecau jeudi.

Murray a déclaré qu’il retiendrait les « positifs » de son voyage dans la capitale italienne

« C’était bien d’avoir quelques matches pour nous deux après que Liam ne soit pas entré dans les qualifications ici et puis évidemment j’étais ici en train de m’entraîner mais je savais qu’au fil de la semaine, il allait être un peu plus difficile d’obtenir le match pratique parce que la plupart des gars qui ont perdu seraient partis », a déclaré l’Écossais, qui attend de savoir s’il obtiendra un wild card Roland-Garros.

Murray, 33 ans, a raté l’Open d’Australie en raison de protocoles de quarantaine après avoir contracté le coronavirus et n’a pas eu beaucoup de concurrence depuis.

Le triple vainqueur du Grand Chelem intensifie maintenant ses préparatifs pour un éventuel retour en simple à Genève ou à Lyon la semaine prochaine.

0:46 Novak Djokovic s’est entraîné avec Murray et s’est dit impressionné par la façon dont l’Écossais a joué Novak Djokovic s’est entraîné avec Murray et s’est dit impressionné par la façon dont l’Écossais a joué

Les partenaires d’entraînement de Murray ont inclus le n ° 1 mondial Novak Djokovic, et il était heureux d’en savoir plus sur son niveau.

« La pratique a été bonne », a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, je ne me sentais pas très bien sur le court, je n’ai pas bien joué par rapport à hier. Les autres gars ont bien servi, ce qui a rendu la tâche difficile.

« Mais c’était bien de ressentir à nouveau ce que c’était dans les conditions de match après une assez longue période pour moi.

« J’ai eu quatre entraînements avec les 20 meilleurs joueurs, ce qui est bien. Si nous n’avions pas eu le double, j’aurais peut-être eu un de plus avant de partir, mais j’ai eu quelques matches à la place.

«C’était positif, je suis heureux d’être venu ici, d’avoir appris un peu plus sur mon jeu et où je suis.

«Les conditions d’entraînement sont totalement différentes ici et d’être autour du tournoi comme ça à la maison, donc (je suis) heureux que nous soyons venus le faire.

« J’ai assez bien fait physiquement pour les premiers points et les sets d’essais à ce niveau pendant longtemps. J’étais content de ça et j’espère que je continuerai à progresser au cours des prochaines semaines. »

