Andy McDonald a été suspendu de ses fonctions de député travailliste, après que le parti a déclaré qu’il avait tenu des propos « profondément offensants » concernant la guerre entre Israël et Gaza.

Le député de Middlesbrough a utilisé l’expression « entre le fleuve et la mer » dans un discours prononcé lors d’un rassemblement pro-palestinien.

Dans son discours lors d’une manifestation samedi, M. McDonald a déclaré : “Nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas justice. Jusqu’à ce que tous les peuples, Israéliens et Palestiniens, entre le fleuve et la mer, puissent vivre en liberté et en paix.”