SYDNEY: Andy Marinos, né au Zimbabwe, prendra la relève en tant que nouveau directeur général de Rugby Australias après avoir été officiellement annoncé comme successeur à long terme de Raelene Castles mercredi.

Marinos prendra le relais du PDG par intérim Rob Clarke en février après avoir purgé sa période de préavis avec l’instance dirigeante du rugby de l’hémisphère sud SANZAAR, où il était directeur général.

Marinos, basé à Sydney, a une solide expérience en Europe grâce à son temps passé à travailler au Pays de Galles en tant que directeur général des Newport Gwent Dragons et siégeant au conseil d’administration de la Welsh Rugby Union.

Ancien joueur professionnel de rugby et de rugby à XV, Marinos a joué pour les Natal Sharks, la Province de l’Ouest et les Stormers avant de déménager à Newport et de jouer 97 fois pour les Dragons où il a ensuite remporté les honneurs de test pour le Pays de Galles.

Marinos a déclaré qu’il était incroyablement honoré de se voir confier le poste de premier plan dans le rugby australien.

Bien qu’il y ait beaucoup de travail acharné à faire, je pense que Rugby Australie est dans une position unique pour réussir à la fois au niveau national et sur la scène mondiale, a-t-il déclaré.

Nous devons prendre les devants et créer une dynamique dès le départ afin de pouvoir continuer à avancer avec une intention délibérée, alors que nous cherchons à relancer le jeu de bas en haut. »

