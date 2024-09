Andy King, investisseur du Fyre Festival, met en garde contre les « signaux d’alarme » liés au redémarrage

M. King, qui a perdu 1 million de dollars dans la débâcle initiale, a déclaré à la BBC que McFarland était « connu pour avoir été le plus grand échec de la culture pop et qu’il voulait renverser la situation. Mais je ne suis pas sûr qu’il s’y prenne de la bonne manière ».

« Pensez-y : quand il avait 24 ans, il est entré dans des banques d’investissement à New York et leur a demandé d’investir 29 millions de dollars. »

La semaine dernière, McFarland a déclaré aux médias américains que « Fyre II doit fonctionner ». Il a affirmé avoir passé un an à le planifier et avoir déjà vendu 100 billets au prix de 499 dollars.

M. King, qui a déclaré qu’aucun de son investissement d’un million de dollars dans le festival original n’avait été remboursé, a été contacté par McFarland pour rencontrer les investisseurs de la nouvelle entreprise.

« Je vois beaucoup de drapeaux rouges et beaucoup de feux rouges », a-t-il déclaré. « Et je me sens mal. Cela me rend triste. »

« Nous allions louer l’un des plus grands domaines des Hamptons et organiser une grande fête chic », a déclaré M. King, faisant référence à un célèbre terrain de jeu des riches et célèbres américains.

« Nous avons fini par réunir 30 personnes dans une pizzeria le long de l’autoroute de Montauk. »

Il a déclaré que les appels ultérieurs avaient été annulés et qu’il n’avait pas eu de nouvelles de McFarland depuis sept ou huit mois.