Andy King, investisseur du Fyre Festival, met en garde contre « de nombreux signaux d’alarme » concernant le redémarrage : « Procédez avec prudence »

L’ancien investisseur du Fyre Festival, Andy King, a mis en garde contre « de nombreux signaux d’alarme » concernant le redémarrage prévu de l’événement.

Cette semaine, le retour du festival tristement célèbre et désastreux a été confirmé par son fondateur Billy McFarland, qui a déclaré dans un communiqué nouvelle interview avec Actualités NBC qu’il est bloqué pour avril 2025.

Le festival désormais célèbre est devenu viral en 2017 pour avoir promis une expérience de festival de luxe sur une île privée des Bahamas, pour finalement se dérouler comme un cauchemar logistique avec des problèmes d’hébergement, de nourriture et d’eau.

Le festival a reçu une publicité renouvelée lorsque Netflix a diffusé son documentaire à succès Feu.

Le moment décisif du documentaire révélateur est survenu lorsque le producteur de l’événement, King, a rappelé comment il était prêt à pratiquer le sexe oral à un douanier en échange de l’autorisation d’introduire de l’eau d’Evian sur l’île.

King, qui a perdu 1 million de dollars (765 250 £ lors du festival original), a maintenant exprimé ses doutes quant au retour prévu de Fyre.

Parler à la BBCKing a déclaré que McFarland était « connu pour être le plus grand échec de la culture pop et qu’il voulait renverser la situation. Mais je ne suis pas sûr qu’il s’y prenne de la bonne manière ».

McFarland a passé quatre ans en prison pour de multiples chefs d’accusation de fraude lors de l’événement, après avoir échoué à offrir le moindre luxe promis par des billets coûtant jusqu’à 250 000 $ (191 342 £).

King a déclaré qu’il avait rencontré McFarland il y a quelques mois pour discuter de Fyre 2, mais il craignait que l’homme d’affaires en disgrâce n’ait pas « beaucoup appris en prison… il tire à nouveau à la hanche ».

« Billy a un don. Il a beaucoup de charisme. Il sait comment attirer les gens », a-t-il ajouté.

« Pensez-y : à 24 ans, il s’est rendu dans des banques d’investissement à New York et leur a demandé d’investir 29 millions de dollars. »

Bien qu’il ait convenu que le nouvel opus pourrait être un « énorme succès », il a admis que si McFarland « dirigeait à nouveau le spectacle, cela ne fonctionnerait pas ».

« Je vois beaucoup de drapeaux rouges et beaucoup de feux rouges », a-t-il ajouté. « Et je me sens mal. Cela me rend triste. »

King a déclaré que les appels de suivi avaient échoué et qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son ancien partenaire commercial depuis environ sept ou huit mois.

Il a également averti toute personne intéressée par le redémarrage de « procéder avec prudence ».

Selon McFarland, les billets pour l’événement de l’année prochaine commenceront à 1 400 $ (1 071 £), mais pourraient aller jusqu’à 1,1 million de dollars (841 808 £).

En 2019, King avait révélé qu’il avait « supplié » que sa tristement célèbre histoire de sexe oral soit retirée du film, mais le réalisateur lui avait répondu : « Sans cette scène, il n’y a pas de documentaire. »

Ce moment désormais viral a depuis permis à King de connaître un certain succès, la star ayant même inspiré une bouteille d’eau Evian en 2020. Il a également signalé s’être vu proposer de nombreux contrats télévisés.

Aucun talent n’a encore été réservé pour le Fyre Festival 2, selon McFarland. Le Fyre Festival original était il est prévu que Blink-182, Major Lazer, Disclosure, Migos, Pusha T, Tyga et bien d’autres se produisent.

En août de l’année dernière, les billets en prévente pour le Fyre Festival 2 ont été vendus malgré le fait que le festival n’ait pas de programmation, de lieu ou de dates fixes pour l’événement.