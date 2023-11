Andy Kim lance un défi formel à Menendez : “Il s’agit d’être un être humain décent”

Le représentant Andy Kim (DN.J.) a officiellement lancé vendredi sa campagne pour renverser le sénateur Bob Menendez (DN.J.). brasserie bondée dans le sud de Jersey.

Le député pour un troisième mandat a été l’un des premiers démocrates à appeler Menendez à démissionner à la suite d’une inculpation pour corruption et a annoncé une primaire contre lui le lendemain.

“Il n’est pas nécessaire que ce soit une politique brisée où les gens font simplement passer leur ambition personnelle avant ce qui est bon pour ce pays”, a déclaré Kim vendredi. “Il s’agit d’être un être humain décent, un être humain décent qui traite les autres avec respect.”

Kim se présente comme un leader expérimenté et pondéré qui se consacre au service public. Avant de se présenter au Congrès, il a travaillé au Département d’État et a été conseiller à la sécurité nationale sous l’administration Obama.

“Je crois plus que jamais que le New Jersey a besoin de dirigeants travaillant dur et dignes de confiance, axés sur le bien commun et réinjectant un peu d’intégrité et de civilité dans notre politique”, a écrit Kim dans son communiqué. « Nous ne pouvons plus mettre en péril le Sénat ni compromettre notre intégrité. »

“Aidez-moi à construire un mouvement pour restaurer la confiance dans notre démocratie”, a-t-il ajouté.

Kim, 41 ans, compte sur un effort populaire pour occuper le siège alors que de nombreux démocrates de l’establishment du New Jersey se sont ralliés à Tammy Murphy, l’épouse du gouverneur Phil Murphy (DN.J.), dans ce qui devrait être une primaire très disputée. – si Menendez finit par se présenter ou non à la réélection. Murphy, qui n’a pas encore lancé d’offre officielle, devrait participer à la course dès la semaine prochaine.

« J’ai montré que je pouvais gagner des courses difficiles. Je suis testé au combat. J’ai remporté trois des courses les plus difficiles de l’histoire récente du New Jersey », a déclaré le membre du Congrès du New Jersey. a déclaré aux journalistes après l’événement. “[Voters] Je veux quelqu’un qui soit un bourreau de travail, pas un cheval de spectacle – quelqu’un qui va juste faire le travail. C’est ce que nous avons essayé de faire.

Menendez a été accusé en septembre de complot en vue de commettre des pots-de-vin, d’extorsion, de fraude dans les services honnêtes et d’autres accusations de corruption.

Les procureurs affirment que Menendez et son épouse, Nadine Arslanian, ont accepté « des centaines de milliers de dollars » pour aider un groupe d’hommes d’affaires et d’intérêts du New Jersey en Égypte.

Le FBI a découvert près d’un demi-million de dollars en espèces au domicile du sénateur du New Jersey l’année dernière lors d’une perquisition, ainsi que plus de 100 000 dollars en lingots d’or qui auraient été donnés à Menendez et à son épouse par les hommes d’affaires.

Menendez a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il ne quitterait pas le Sénat, malgré les appels de presque tous les démocrates élus au niveau fédéral en ce sens.