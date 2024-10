Andy Kim et Curtis Bashaw s’affrontent sur l’avortement et l’immigration lors du débat au Sénat du New Jersey

NUTLEY, New Jersey — Le représentant démocrate Andy Kim et le républicain Curtis Bashaw se sont affrontés dimanche sur l’avortement et l’immigration lors de leur premier débat pour le siège du Sénat du New Jersey, ouvert cette année après La condamnation de Bob Menendez sur des accusations de corruption et de démission.

Kim, représentant du 3e district pour trois mandats, a critiqué Bashaw pour son soutien à l’ancien président Donald Trump et a exprimé son scepticisme quant à la position de Bashaw en tant que partisan du droit à l’avortement. Bashaw, un promoteur hôtelier du sud du New Jersey et candidat pour la première fois, a cherché à se présenter comme un modéré et Kim comme un initié de Washington.

Le débat a brièvement déraillé au début lorsque Bashaw a arrêté de parler au milieu d’une phrase et a regardé devant lui, sans répondre. Il a été aidé depuis la scène et a quitté la salle pendant environ 10 minutes.

« J’étais tellement énervé par ce problème d’abordabilité que j’ai réalisé que je n’avais pas mangé autant de nourriture aujourd’hui », a déclaré Bashaw à son retour. « J’apprécie donc votre indulgence. »

L’un des échanges les plus pointus concernait l’avortement. Les deux candidats soutiennent le droit à l’avortement, mais Bashaw a déclaré qu’il soutenait la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a mis fin à Roe v. Wade. Le New Jersey a inscrit la protection contre l’avortement dans la loi de l’État.

« J’ai fondamentalement un problème avec l’utilisation du terme ‘pro-choix’ pour vous décrire lorsque vous avez parlé de l’importance que la décision Dobbs soit correctement prise », a déclaré Kim.

Il a également critiqué Bashaw pour son soutien à Trump, qui a perdu à deux reprises les voix électorales du New Jersey.

« La seule approbation qu’il a apportée est que Donald Trump soit président des États-Unis », a déclaré Kim. « Et je suppose que cela nous donne une idée de son jugement. »

Bashaw, qui a battu un rival soutenu par Trump lors de la primaire, n’a pas défendu explicitement l’ancien président.

« Les élections sont des choix binaires et nous devons tous prendre une décision », a-t-il déclaré.

Il a vanté sa propre candidature en se basant sur ses références en tant qu’homme d’affaires et a résisté à être catalogué comme un républicain traditionnel, soulignant qu’il soutient le droit à l’avortement et qu’il est un homme gay marié.

«Je suis pro-choix, membre du Congrès. Je suis pour la liberté au foyer », a déclaré Bashaw. « Je ne pense pas que le gouvernement devrait me dire avec qui je peux épouser. Je ne pense pas qu’il devrait dire à une femme ce qu’elle peut faire avec ses choix en matière de santé reproductive. »

Bashaw a insisté à plusieurs reprises sur l’immigration, affirmant qu’il s’agissait d’une « crise dans le New Jersey » qui coûtait cher à l’État.

Reflétant la tendance démocrate du New Jersey dans les courses au Sénat, que les républicains n’ont pas gagnées depuis plus de cinq décennies, Bashaw a adressé ses déclarations finales aux femmes et aux mamans du New Jersey.

« Je suis une personne modérée et pleine de bon sens qui travaillera pour être la voix du New Jersey », a-t-il déclaré.

Kim a déclaré sa candidature un jour après l’inculpation de Menendez l’année dernière, affirmant qu’il était temps pour l’État de tourner la page du législateur de longue date. Il semblait que la primaire démocrate dans un État incontournable pour le parti serait controversée lorsque la première dame Tammy Murphy est entré dans la course, gagnant le soutien des dirigeants influents du parti.

Mais Kim a contesté le système unique de tirage au sort de l’État, largement considéré comme favorisant les candidats soutenus par les chefs de parti. Un juge fédéral s’est rangé du côté de Kim dans sa contestation judiciaire, mettant le système en attente pour cette élection. Murphy a abandonné la course, affirmant qu’elle voulait éviter une primaire qui diviserait, laissant ainsi la voie libre à la nomination de Kim.

Kim a remporté ses fonctions à la Chambre pour la première fois en 2018, battant le représentant républicain Tom MacArthur. Il a attiré l’attention nationale après l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 lorsqu’il a été photographié en train de ramasser des ordures dans le bâtiment.

Bashaw a remporté une primaire contestée en juin, battant un adversaire soutenu par Trump. Le promoteur hôtelier de Cape May se présente pour la première fois aux élections.

Menendez a été reconnu coupable cet été d’accusations fédérales pour avoir accepté des pots-de-vin en or et en espèces de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey et avoir agi en tant qu’agent du gouvernement égyptien. Il a promis de faire appel de la condamnation.

Il a démissionné en août, mettant fin à une carrière politique qui a duré environ cinq décennies. Le gouverneur démocrate Phil Murphy a nommé George Helmy sénateur par intérim. Helmy a déclaré qu’il démissionnerait une fois l’élection certifiée afin que Murphy puisse nommer celui qui remportera l’élection au siège pour le reste du mandat de Menendez, qui expire en janvier.