Andy Jassy refuse de dire si Amazon ajoutera une clause de non-responsabilité au film antisémite

Le film a été autoproduit par son réalisateur, Ronald Dalton Jr., en 2018, selon sa liste sur Amazon. Il a également été mis à disposition sur Amazon via son programme Prime Video Direct, une plate-forme en libre-service lancée en 2016 pour permettre aux cinéastes et aux créateurs de contenu de télécharger leurs œuvres et d’atteindre les millions de clients de l’entreprise.

La société dispose d’un “groupe important de personnes”, ainsi que d’un panel, a déclaré M. Jassy, ​​qui examine le contenu et décide de le supprimer ou non. Il a déclaré que le processus de surveillance du contenu est “assez complexe” et difficile à mettre à l’échelle.

“En plus de cela”, a-t-il déclaré, l’entreprise doit “décider que vous allez créer un autre processus dans lequel vous devez évaluer quels éléments font l’objet de clauses de non-responsabilité”.

Amazon a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il “étudiait” l’opportunité d’ajouter une clause de non-responsabilité à la vidéo antisémite, après avoir reçu une lettre de la Ligue anti-diffamation l’exhortant à le faire.

“La réalité est que nous avons des avis clients très étendus”, a déclaré M. Jassy. “Pour les livres avec beaucoup d’attention – en particulier l’attention du public – les clients font un bon travail pour avertir les autres.”