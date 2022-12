Andy Jassy n’a pas immédiatement accepté l’offre de PDG d’Amazon de Jeff Bezos

Diriger l’une des plus grandes entreprises du monde — et gagner des millions par an ce faisant – semble être une évidence pour la plupart des gens.

Mais lorsque le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a demandé à Andy Jassy de devenir PDG l’année dernière, Jassy n’a pas immédiatement dit “oui”.

Mercredi, Jassy a expliqué pourquoi il avait besoin de temps pour réfléchir avant d’accepter le poste, malgré des décennies d’expérience dans l’entreprise – beaucoup de temps pour étudier la nature du rôle. Avant de devenir PDG d’Amazon, Jassy dirigeait la division Amazon Web Services de l’entreprise et n’avait pas l’intention de changer de carrière.

“Je suis chez Amazon depuis 25 ans”, a déclaré Jassy, ​​54 ans, lors du sommet DealBook 2022 du New York Times. “Je ne cherchais pas vraiment à faire quelque chose de différent. Et je ne pensais vraiment pas non plus que Jeff allait un jour faire quelque chose de différent à l’époque où je travaillais là-bas.”

Ainsi, au lieu de prendre immédiatement la position louée, Jassy a demandé à Bezos s’il pouvait rentrer chez lui et en parler avec sa femme. Cette nuit-là, Jassy et sa femme ont décidé ensemble qu’il devait accepter l’offre.

Amazon a annoncé le changement prévu en février 2021, juste après que la société a annoncé son premier trimestre de plus de 100 milliards de dollars. Jassy a officiellement pris ses fonctions de PDG cinq mois plus tard, en juillet.

Lorsque Bezos, qui est toujours le président de l’entreprise, a annoncé qu’il se retirait d’Amazon, de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ont été surprises, y compris Jassy.

Mais Jassy était bien placé pour prendre le relais, des années après rejoindre Amazon en tant que responsable marketing en 1997. Lui et Bezos ont travaillé en étroite collaboration pour lancer Amazon Web Services en 2006, que Jassy a dirigé pendant les 15 années suivantes.

Depuis que Jassy a pris la tête d’Amazon l’année dernière, les actions de la société ont fluctué entre des records et de fortes baisses. L’entreprise a également commencé à fermer certains entrepôts et à licencier des dizaines de milliers d’employés.

Mais ces balançoires pourraient être hors de contrôle de Jassy. En 2020, les blocages de Covid-19 ont alimenté les achats en ligne, une aubaine pour le géant du e-commerce. Maintenant, les craintes de récession incitent les entreprises technologiques de tout le pays à fermer les écoutilles.

Les licenciements d’Amazon devraient atteindre environ 10 000 emplois avant qu’ils ne soient terminés. Jassy a déclaré que les mesures de réduction des coûts étaient nécessaires, car la société a réalisé que l’économie était “plus incertaine” qu’elle ne le pensait à l’origine.

“Nous voyions des choses différentes de ce que nous avions vu auparavant, et nous avions juste l’impression que nous devions rationaliser nos coûts”, a déclaré Jassy. “Au fur et à mesure que nous parcourions les plans, nous avons réalisé que nous devions réduire certaines de nos ressources.”

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire