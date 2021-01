La star de River City, Andy Gray, est décédée à l’âge de 61 ans.

L’acteur basé à Perth a joué Pete Galloway sur le populaire feuilleton BBC Scotland.

Andy a quitté River City en 2018, après avoir reçu un diagnostic d’un type rare de cancer du sang, de SMD ou de syndromes myélodysplasiques.

Les autres rôles d’Andy comprenaient les émissions de télévision City Lights et Naked Video.

Les hommages ont afflué à l’acteur, également une star de la scène accomplie, qui a été appelé un « trésor national ».

Le directeur de la BBC Scotland, Steve Carson, a déclaré: « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle que l’un des comédiens de comédie les plus appréciés d’Ecosse et ami proche de beaucoup de BBC Scotland est décédé. »









Il a poursuivi: « Parmi les nombreux rôles pour la BBC, il restera toujours dans les mémoires comme les favoris du public, l’emblématique ‘Chancer’ dans City Lights et l’artiste à la langue argentée Pete Galloway à River City.

« À l’écran et en personne, il pouvait toujours vous faire rire et était l’une des personnes les plus gentilles à avoir autour de n’importe quelle production. Nos pensées vont à sa famille en cette période difficile. »









Son épouse à l’écran, Caitlin McLean de River City, a également rendu hommage à l’acteur très apprécié. Elle a réfléchi à son temps à travailler avec lui.

Elle a déclaré au Scottish Sun: « Quand vous étiez en sa présence, vous pouviez sentir que c’était de la grandeur. Le plus gentil, intelligent, drôle au-delà de toute mesure, bel homme.

«L’un des meilleurs que notre pays ait jamais eu le plaisir de vivre et nous avons eu la chance de passer le temps que nous avons passé avec vous.









« Andy – vous nous manquerez cruellement. Votre rire résonnera dans le cœur de l’Écosse et vous ne serez jamais oublié. Je vous aime pour toujours. »

