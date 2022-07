Andy Goram: les joueurs et les fans des Rangers rendent hommage aux funérailles | Nouvelles du football

Les joueurs et les fans des Rangers ont rendu un dernier hommage au gardien Andy Goram lors de ses funérailles à Glasgow.

L’ancien footballeur et joueur de cricket international écossais est décédé à l’âge de 58 ans au début du mois après une courte bataille contre le cancer de l’œsophage.

L’ancien manager de Goram pour l’Ecosse et Manchester United, Sir Alex Ferguson, faisait partie de ceux qui ont assisté aux funérailles à l’église Wellington dans l’ouest de la ville lundi après-midi.

Les anciens joueurs des Rangers Ally McCoist et John Brown et l’ancien gardien de but Alan Rough, qui a joué aux côtés de Goram pour l’Écosse et Hibernian, faisaient partie de ceux qui ont transporté le cercueil dans l’église.

L’ancien entraîneur écossais Craig Brown a déclaré qu’il estimait que le service était “unique”.

Image:

Goram était un géant du jeu en Ecosse





“C’était un gars qui était aimé de tout le monde. Même les joueurs et les managers adverses respectaient Andy Goram. C’était un gardien exceptionnel”, a déclaré M. Brown.

“Non seulement cela, c’était une personnalité merveilleuse. Il m’a écrit une lettre, que j’ai toujours, quand il quittait le camp (d’entraînement) en Amérique, et c’est un morceau de prose délicieusement écrit, et de son cœur. Et je pense que tu pouvais sentir aujourd’hui qu’il était dans le cœur de tout le monde.

“C’était une fête superbe. La sincérité, la touche d’humour, c’était très apparent.

“C’était un service unique, je n’ai jamais participé à un service similaire dans le passé. Andy a apparemment eu son mot à dire. Il savait ce qu’il voulait pour son service et je pense qu’il l’a obtenu.”

Un hommage floral de Sir Rod Stewart a été placé à l’intérieur du corbillard. “L’un des meilleurs d’Ecosse. Repose en paix Andy”, a-t-il déclaré.

Une vingtaine de fans qui s’étaient rassemblés pour rendre hommage à l’extérieur de l’église ont été introduits à l’intérieur pour entendre le service après le transport du cercueil.

Plus tôt, le cortège funèbre est passé devant le stade Ibrox, où des centaines de personnes se sont alignées sur Edmiston Drive pour lui rendre hommage.

Image:

Sir Alex Ferguson était présent au service





Alors que le cortège avançait le long de la route, les fans ont applaudi avec de nombreux jets de fleurs sur le véhicule qui passait.

Des hommages floraux ont été laissés sur les principales marches du stade, dont un sous la forme d’une paire de gants de gardien de but et d’autres qui épelaient “Goalie” et “Papa”.

D’autres anciens joueurs des Rangers qui sont arrivés à l’église comprenaient Stuart McCall, Mark Hateley, Trevor Steven, Marvin Andrews, Alex Rae, Derek McInnes et Barry Ferguson.

Image:

Le club de football des Rangers a présenté ses condoléances





Le patron actuel des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, était également présent avec le capitaine James Tavernier et des joueurs tels que Ryan Jack, Scott Arfield, John Lundstram, Allan McGregor et Robby McCrorie.

Né à Bury, Goram a commencé sa carrière à Oldham Athletic avant de se déplacer vers le nord pour jouer pour l’équipe d’Édimbourg Hibernian, puis a signé pour les Rangers.

Après son passage à Ibrox, il a joué pour un certain nombre d’équipes en Écosse et en Angleterre, dont Notts County, Sheffield United et Motherwell pendant trois saisons, ainsi que des séjours à Manchester United, Coventry, Queen of the South et enfin Elgin City.

En plus de représenter l’Écosse au football, il a également joué au cricket pour le pays – et est la seule personne à avoir joué un match international de première classe au cricket ainsi qu’un match de football international majeur pour l’Écosse.

Après sa mort, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a salué Goram comme “l’un des plus grands footballeurs écossais de tous les temps”.