Andy Fordham : Wayne Mardle et John Part rendent hommage à un grand dard | Nouvelles des fléchettes

La foule de Winter Gardens et Wayne Mardle rendent hommage au légendaire champion du monde BDO 2004 Andy Fordham

Andy Fordham est parti, mais il ne sera pas oublié. Wayne Mardle dit que le monde des fléchettes manquera une légende après la mort de l’homme de 59 ans à la suite d’une longue bataille contre sa santé.

Fordham, considéré comme l’un des joueurs les plus populaires du sport par les adversaires et les fans, a remporté le championnat du monde BDO 2004 au Lakeside, battant Mervyn King dans une finale palpitante.

Surnommé le Viking et immédiatement reconnaissable pour son énorme corps, pesant à un moment donné 31 pierres, il a remporté une victoire mémorable de 6-3 contre King pour mettre son nom aux côtés de certains des plus grands du jeu.

Ceci nous Jenny merci à tous pour vos gentils mots Andy était et sera toujours mon champion 🏆❤💙 – Andy Fordham (@viking180) 15 juillet 2021

Tellement attristé d’apprendre le décès d’Andy Fordham.

Non seulement un grand ami mais une légende du sport que j’ai eu le plaisir de connaître pendant de nombreuses années.

Nos pensées vont à Jenny et à la famille. RIP mon ami pic.twitter.com/kmMlYhVeVh – Stevebeaton (@Stevebeaton180) 15 juillet 2021

S’exprimant lors du World Matchplay, Mardle a rappelé le moment où il a été contraint de partager un lit d’hôtel avec Fordham.

« Nous faisions des expositions aux Pays-Bas de 2000 à environ 2006 et j’ai partagé des chambres d’hôtel avec Andy et il fut un temps où nous partagions un lit. Il y avait une confusion avec les chambres d’hôtel, disons », a déclaré Mardle en riant.

« Il était génial d’être là. C’était un personnage amusant, c’était un joueur de fléchettes magistral et brillant, mais c’était un meilleur être humain que ça. Il me manquera, bien sûr, et le monde des fléchettes manquera une légende, ça c’est sûr. »

À mon grand ami et copain Andy Fordham, te connaître, c’était t’aimer de tout mon cœur. Nous avons passé des années ensemble et nous nous sommes tellement amusés. Je suis déchiré. Mon respect à Jenny et à toute la famille. RIP compagnon 💔 – Richie Burnett (@TheRichBurnett) 15 juillet 2021

Fordham est né à Bristol en 1962 comme l’aîné de quatre enfants, mais a grandi dans le sud-est de Londres.

Son intérêt pour les fléchettes a coïncidé avec la découverte des pubs et les deux sont allés de pair pendant une grande partie de sa vie et de sa carrière. Les feux de la rampe et une série d’apparitions personnelles sont venus avec des boissons gratuites – et il n’était pas du genre à refuser un verre.

Après avoir été malade lors d’une rencontre entre un champion des champions et Phil Taylor plusieurs mois après sa victoire au titre mondial, toute l’étendue des problèmes de Fordham a été découverte.

Les médecins lui ont dit que son foie était mort à 75 %, que les 25 % restants n’étaient pas en très bon état et qu’il devait arrêter de boire immédiatement. Mais Fordham a continué à lutter contre des problèmes de santé, notamment la nécessité d’une opération intestinale salvatrice en 2020.

« Je lui ai toujours dit qu’il avait de la chance de le laisser gagner. C’était génial de jouer Andy en finale, étant un bon ami. Nous étions amis depuis de nombreuses années et c’était l’une de ces choses que vous espérez mais jamais Je pense que cela arrivera. Le jeu lui-même, je ne me souviens pas vraiment de grand chose à ce sujet à part la caisse 101 que j’ai eue et sa fléchette gagnante où il a frappé le double pour gagner. « Finaliste perdant de Lakeside, Mervyn King

Le triple champion du monde John Part était un ami de longue date de Fordham et il a rendu son propre hommage au Viking.

Le Canadien a déclaré: « Dès la première fois que je me suis rendu en Angleterre pour jouer au Welsh Open après avoir remporté le tournoi BDO en 1994, je restais avec Martin Adams et nous conduisions de là où il vivait près de Peterborough jusqu’au Pays de Galles et nous avons récupéré Andy avec lui. le chemin.

« Nous avons fait un long trajet en voiture avec Andy, nous avons donc vraiment appris à le connaître. Pour connaître Andy, il n’y a jamais eu de problèmes, ni rien d’autre que de la légèreté et de la joie.

« Nous avons vite découvert à quel point il pouvait bien jouer aux fléchettes. Il était extrêmement talentueux et un adversaire dangereux à l’époque où je jouais en 94, il lui a fallu 10 ans pour devenir champion du monde à partir de ce moment-là. Ce n’était jamais une surprise, mais en fait, les gens étaient surpris que cela lui ait pris autant de temps.

« Il avait un talent à coup sûr et il le savait. »

RIP Andy Fordham, je ne te connaissais pas bien mais je savais à quel point tu étais un gars formidable et à quel point tout le monde aux fléchettes t’aimait. Repose en paix @viking180. Le paradis a gagné une autre légende des fléchettes 💙 pic.twitter.com/QGLcBXk17R – Le marteau (@TheHammer180) 15 juillet 2021

Je viens d’apprendre la nouvelle dévastatrice du décès d’Andy Fordham. C’était un gentil géant et aimé de tous. Nos condoléances vont à sa femme, la famille Jenny et ses amis. RIP ANDY FORDHAM LE VIKING. pic.twitter.com/GvJqVp9x6J – Bobby George (@BobbyGeorge180) 15 juillet 2021

Part a rappelé le moment où Fordham a remporté le championnat du monde à Lakeside, ajoutant: « Je me souviens à quel point Andy était solide cette année-là. Il était tout simplement trop difficile à battre et il était trop constant. Il n’était qu’un mur. Il aurait fallu un effort suprême pour le battre cette année-là.

« C’était toujours amusant d’être avec Andy. Surtout à l’époque où c’était beaucoup moins professionnel et beaucoup plus décontracté. Nous avions des vies et peut-être que les joueurs se mélangeaient beaucoup plus à l’époque.

« Andy aurait été ami avec tout le monde et à un niveau personnel loin des fléchettes, parlant de ses capacités avec la boisson. C’était exceptionnel que sa personnalité ne devienne jamais moche. C’était vraiment une âme douce. »

