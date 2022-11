Andy Farrell : Énorme résilience irlandaise ; Wayne Pivac : Le Pays de Galles a besoin de plus de physique ; Gregor Townsend pourrait rappeler Finn Russell | Actualités du rugby à XV

Andy Farrell a salué la “résilience, le courage et le caractère” de son équipe irlandaise après la victoire sur l’Afrique du Sud

Andy Farrell a salué samedi la résilience et le caractère de l’Irlande, tandis que Wayne Pivac a exhorté le Pays de Galles à être plus physique, et Gregor Townsend a admis qu’il pourrait rappeler Finn Russell pour l’Écosse…

L’Irlande a remporté une victoire 19-16 sur les Springboks à Dublin, alors que l’équipe n ° 1 du rugby mondial a battu les vainqueurs en titre de la Coupe du monde, tandis que le Pays de Galles a subi une lourde défaite 55-23 contre la Nouvelle-Zélande et que l’Écosse s’est rétablie pour battre les Fidji 28-12.

L’Irlande était privée du centre Robbie Henshaw (ischio-jambiers) – qui s’est retiré vendredi – du verrou Iain Henderson (genou), du talonneur Ronan Kelleher (ischio-jambiers) et du trio arrière James Lowe (mollet), Andrew Conway (genou) et Keith Earls (cuisse) en raison d’une blessure et a perdu le centre Stuart McCloskey (bras), le demi de mêlée Conor Murray (aine) et la tête serrée Tadhg Furlong (cheville) pendant le match.

De plus, l’arrière latéral Hugo Keenan et le demi de mêlée remplaçant Jamison Gibson-Park disputaient leurs premiers matchs depuis juillet en raison d’une blessure, tandis que Josh van der Flier et les deuxièmes lignes Tadhg Beirne et James Ryan étaient absents. blessé déjà cette campagne.

La capacité de son équipe à enregistrer la victoire contre une équipe sud-africaine très forte a laissé Farrell rempli d’admiration et d’éloges

“[We learnt] que nous avons de la résilience, nous avons du courage, du caractère”, a déclaré Farrell.

“Nous voulions le test. Nous voulions le type différent de test match qui était un match de fronde à l’ancienne, pour voir où nous en sommes à cet égard.

“Et, wow, je pensais que le caractère de l’équipe était immense. Pour toutes sortes de raisons.

La victoire a consolidé la position de l’Irlande en tant que n ° 1 au classement mondial de rugby

“Vous commencez par entrer dans le camp et beaucoup d’entre eux sont concernés en termes de minutes.

“En plus, c’était notre premier match de la saison, c’était l’un des tout premiers matchs de la saison du garçon, et certains d’entre eux n’ont pas joué depuis des semaines.

“Mais ils viennent au camp, se mettent au travail et me remplissent certainement de confiance à chaque fois.

“On pourrait penser qu’Hugo [Keenan] et Jamisson [Gibson-Park] jouait depuis cinq ou six semaines.

“C’est parce que la culture, l’attitude, le désir de s’améliorer sont contagieux jour après jour.

L’Irlande a beaucoup souffert de blessures depuis juillet, mais a quand même remporté la victoire contre les Springboks

“Je pense que nous avons montré un esprit fantastique. Cela dit, l’Afrique du Sud est une sacrée équipe et c’était un sacré match test. Cela aurait pu aller dans les deux sens.

“Le personnage que nous avons montré était approprié, et les blessures que nous avons eues.

“En première mi-temps, nous leur avons donné [South Africa] quelques opportunités de coup de pied dans le coin, et nous avons maintenu notre discipline et la confiance que nous avons obtenue de notre défense contre le maul nous a soutenus.

“Notre coup de pied arrêté était incroyable et notre défense était immense. Les arrières complètent les attaquants à cet égard. C’était un bon test match.”

Internationaux d’automne d’Irlande samedi 5 novembre Irlande 19-16 Afrique du Sud samedi 12 novembre Irlande vs Fidji 13h samedi 19 novembre Irlande vs Australie 20h

Pivac exhorte une plus grande physicalité du Pays de Galles

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Wayne Pivac, a averti que son équipe devait améliorer son physique après que la Nouvelle-Zélande l’ait maîtrisé pour enregistrer une 33e victoire consécutive dans le match.

La Nouvelle-Zélande a marqué huit essais et un nombre record de points contre le Pays de Galles lors de sa victoire 55-23 au Principality Stadium de Cardiff.

Le Pays de Galles continue de trouver la vie difficile contre les All Blacks

Les All Blacks ont été battus pour la dernière fois par le Pays de Galles en 1953 et 25 de leurs 33 victoires depuis ont été remportées par une marge de 15 points ou plus.

Le demi de mêlée Aaron Smith, Codie Taylor et Jordie Barrett ont tous marqué deux essais chacun, Ardie Savea réalisant une puissante performance d’homme du match qui a pleinement montré l’intention et la puissance de son équipe.

“Il y a eu beaucoup de bonnes performances individuelles, mais je pense que collectivement, en tant que groupe, nous devions parfois être un peu plus physiques, sortir de la ligne et rencontrer la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Pivac.

Internationaux d’automne du Pays de Galles samedi 5 novembre Pays de Galles 23-55 Nouvelle-Zélande samedi 12 novembre Pays de Galles contre Argentine 17h30 samedi 19 novembre Pays de Galles vs Géorgie 13h samedi 26 novembre Pays de Galles contre Australie 15h15

“Comme toutes les bonnes équipes néo-zélandaises lors de la panne, vous vous interrogez sur certains des angles d’où elles sont venues, mais c’est ainsi que cela fonctionne ce jour-là”, a-t-il également noté.

“Nous devons nous assurer que nous pouvons lutter contre cela. Nous allons certainement examiner ce domaine du jeu et nous assurer de nous améliorer la semaine prochaine.

“Relâcher la pression juste après un score est quelque chose que nous devons examiner. Nous devons nous assurer que tout va bien pour la semaine prochaine et pour les autres matchs.”

Le Pays de Galles va maintenant se préparer pour les matches restants contre l’Argentine, la Géorgie et l’Australie.

Townsend pourrait rappeler Russell si Hastings exclu

Finn Russell n’a pas été inclus dans l’équipe initiale de l’Ecosse pour l’automne

L’entraîneur-chef écossais Gregor Townsend n’a pas exclu un rappel de Finn Russell si Adam Hastings ne se remettait pas d’une blessure à temps pour la confrontation du week-end prochain avec la Nouvelle-Zélande.

Le demi d’ouverture du Racing 92, âgé de 30 ans, a été exclu de l’équipe pour les internationaux d’automne au milieu des spéculations selon lesquelles il y aurait eu une rupture des relations entre l’entraîneur-chef et le joueur.

Townsend a déclaré que Russell avait été omis en raison de points d’interrogation sur ses niveaux de “forme et de cohérence”, avec Blair Kinghorn et Hastings choisis comme les deux principales options pour jouer à 10.

Internationaux d’automne d’Écosse samedi 29 octobre Ecosse 15-16 Australie samedi 5 novembre Ecosse 28-12 Fidji dimanche 13 novembre Ecosse contre Nouvelle-Zélande 14h15 samedi 19 novembre Ecosse contre Argentine 15h15

Hastings a été expulsé au début de la seconde moitié de la victoire 28-12 de l’équipe sur les Fidji en raison d’une blessure à la tête, alors qu’il subit également une évaluation d’un problème au genou.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait d’appeler Russell tardivement, Townsend a répondu: “Si Adam est absent, Finn serait de la partie, bien sûr.”

Townsend a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Russell depuis qu’il l’avait informé le mois dernier qu’il ne faisait pas partie de l’équipe d’origine, mais l’entraîneur-chef a insisté sur le fait que ce n’était pas inhabituel.

“Si les gens ne sont pas dans l’équipe, je ne les appelle pas régulièrement à moins qu’il y ait quelque chose à dire”, a-t-il déclaré. “Mais j’imagine qu’il serait disponible.

“Il était déçu de ne pas être dans l’équipe. Si nous décidons d’en amener 10 autres, il sera l’un de ceux que nous examinerons.”