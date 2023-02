Andy Farrell appelle les fans irlandais à être “l’arme” contre la France dans les Six Nations

Il y a à peine un demi-point entre l’Irlande et la France en tête du classement mondial. L’écart entre les équipes est si faible que même Antoine Dupont pourrait avoir du mal à s’y frayer un chemin. Il n’y avait qu’un seul score entre eux la dernière fois qu’ils ont joué, et un seul score la fois d’avant également. Lorsque les marges sont si petites, vous chercherez un avantage partout où vous pourrez l’obtenir. Et l’entraîneur-chef Andy Farrell espère que l’Irlande trouvera le sien dans les rugissements de ses supporters. “L’avantage du terrain doit être une arme pour nous”, a déclaré Farrell, “n’est-ce pas?” Max Malins dit qu’Eddie Jones l’a laissé tomber à cause de son “langage corporel” En savoir plus La dernière fois que la France a joué à Dublin ils ont gagné 15-13, mais c’était pendant la pandémie, et l’endroit était vide. L’ambiance cette semaine est très différente. « Tout le monde attend ça avec impatience, n’est-ce pas ? Tout le monde est pompé. C’est, a déclaré Farrell, l’une de ces occasions qui font que les gens tombent amoureux du test rugby. “J’aurais aimé pouvoir regarder, marcher jusqu’au match avec mes amis ou ma famille, car c’est le type de jeu auquel tout le monde veut participer.” En ce moment, les billets de revente coûtent 1 300 € chacun. Comme tous ceux qui étaient au Stade de France l’année dernière, quand la France a gagné 30-24Farrell a des souvenirs clairs de la façon dont la foule locale était bruyante, et de la façon dont ils sont devenus encore plus forts lorsque l’Irlande s’est battue pour revenir dans le match. ” a-t-il dit, ” il ne s’agit donc pas seulement de s’exciter dans les bons moments, il s’agit pour les fans de pouvoir sentir où nous en sommes dans le jeu et d’essayer de nous entraîner, car c’est certainement ce que nos joueurs ont ressenti. l’année dernière.” Au moins une partie du plan de Farrell a déjà été rejetée. Il a été contraint d’apporter des changements à l’équipe qui a battu le pays de Galles parce que le talonneur Dan Sheehan s’est blessé aux ischio-jambiers. Alors Rob Herring commence et Ronan Kelleher arrive sur le banc. Herring a beaucoup d’expérience, mais Sheehan a été en superbe forme, et c’est un nouveau coup dur pour un peloton à qui manquait déjà Tadhg Furlong, leur superbe accessoire. Guide rapide Irlande v France: nouvelles de l’équipe Montrer Irlande: H Keenan (Leinster), M Hansen (Connacht), G Ringrose (Leinster), S McCloskey (Ulster), J Lowe (Leinster), J Sexton (Leinster, capitaine), C Murray (Munster); A Porter (Leinster), R Herring (Ulster), F Bealham (Connacht), T Beirne (Munster), J Ryan (Leinster), P O’Mahony (Munster), J Van Der Flier (Leinster), C Doris (Leinster ). Remplaçants : R Kelleher (Leinster), D Kilcoyne (Munster), T O’Toole (Ulster), I Henderson (Ulster), J Conan (Leinster), C Casey (Munster), R Byrne (Leinster), B Aki (Connacht ). France: T Ramos (Toulouse), D Penaud (Clermont), G Fickou (Racing 92), Y Moefana (Bordeaux), E Dumortier (Lyon), R Ntamack (Toulouse), A Dupont (Toulouse, capt) ; C Baille (Toulouse), J Marchand (Toulouse), U Atonio (La Rochelle), T Flament (Toulouse), P Willemse (Montpellier), A Jelonch (Toulouse), C Ollivon (Toulon), G Alldritt (La Rochelle). Remplaçants : G Barlot (Castres), R Wardi (La Rochelle), S Falatea (Bordeaux), R Taofifenua (Lyon), F Cros (Toulouse), S Macalou (Stade Français), B Couilloud (Lyon), M Jalibert (Bordeaux ). Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis. L’homologue de Farrell, Fabien Galthie, quant à lui, est capable de choisir le même XV que a battu de justesse l’Italie. Les seuls changements qu’il a apportés ont été sur le banc, où le flanker François Cros remplace le verrou Thomas Lavault et Baptiste Couilloud vient comme doublure pour Dupont. Cette équipe a eu du mal contre l’Italie, mais comme le dit Farrell, “Nous connaissons tous l’ampleur du match, donc je m’attends à ce que la France soit à son meilleur.” Il souriait quand il l’a dit. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour La panne Newsletter hebdomadaire gratuite Les dernières nouvelles et analyses des syndicats de rugby, ainsi que toutes les actions de la semaine passées en revue

Farrell n’est pas le seul à savourer l’occasion. « Non, nous n’avons pas encore joué à l’Aviva Stadium alors qu’il était plein », a admis Galthie, « mais c’est ce qui est beau. Je dis souvent aux joueurs, ‘qui ici veut changer de place ?’ Personne ne le fait. Des jeux comme celui-ci sont la raison pour laquelle nous jouons. Le défi est ce qui donne du sens à notre engagement : être là, ensemble, défendre, attaquer, être ambitieux. Qui va nous empêcher de rêver samedi ? Pas les fans. « Le public irlandais sera le 16e homme, mais ils ne seront pas sur le terrain, ils ne tacleront pas, ils ne pousseront pas en mêlée. Ce sera 15 hommes contre 15 hommes.