Andy et Jamie Murray remportent le match de double mais l’Angleterre remporte le trophée Battle of the Brits | Actualités Tennis

Andy et Jamie Murray ont remporté la victoire lors de leur dernier match ensemble en Écosse, mais l’Angleterre est repartie avec le trophée inaugural Schroders Battle of the Brits.

Organisé par Jamie Murray, l’affrontement entre l’Écosse et l’Angleterre s’est avéré un succès à Aberdeen, avec environ 20 000 fans présents dans l’arène P&J Live pendant deux jours.

L’Angleterre avait les joueurs les mieux classés, mais les frères Murray étaient l’attraction vedette et il était normal qu’ils aient le dernier mot, battant Neal Skupski et Dan Evans 6-3 6-4 pour compléter une victoire 8-4 pour l’Angleterre.

Andy a dit sur le Bbc: “J’espère certainement que ce n’est pas le cas, mais nous devons traiter ces moments comme si nous n’en aurions peut-être plus l’occasion car nous progressons un peu et on ne sait jamais ce qui nous attend.

“C’était incroyable. Les deux jours, très fiers de Jamie pour l’événement qu’il a organisé et aussi de tous les joueurs.

“Il y a évidemment une énorme équipe dans les coulisses qui aide à organiser l’événement, mais tous les joueurs, cela signifiait beaucoup pour nous deux que tout le monde se soit présenté et ait bien concouru et l’ait suivi et a créé un grand événement pour tous ceux qui sont venus regarder .”

Murray a perdu en deux sets face à Dan Evans





Le joueur de 35 ans se rendra en Australie porté par ses performances, notamment sa victoire sur l’étoile montante Jack Draper mercredi. Il n’a pas été en mesure de répéter cela contre le numéro 1 anglais Dan Evans jeudi, mais ce fut une autre bataille serrée, le numéro 27 mondial l’emportant 6-4 3-6 (10-8).

La victoire a été assurée pour l’Angleterre lors du premier match de la session finale, lorsque Paul Jubb a battu Aidan McHugh 6-2 6-2.

L’Angleterre avait pris les devants lors du match d’ouverture jeudi lorsque Skupski et Jubb avaient battu Jamie Murray et Jonny O’Mara 6-4 5-7 (10-6).

Ce fut la concrétisation de deux ans de travail pour Jamie après que le Covid-19 ait forcé le report de l’événement à Noël dernier à court préavis.

Le joueur de 36 ans a déclaré: “C’était génial. Nous avons passé deux jours formidables, trois sessions incroyables. C’était tellement amusant de venir jouer en Écosse, et terminer l’événement en jouant avec Andy était vraiment spécial. “