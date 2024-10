Andy Dalton va bien. Bryce Young prend un autre départ. Qui sait ce qui se passera ensuite ?

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Andy Dalton venait de récupérer ses enfants à l’école le jour de congé de mardi et rentrait chez lui, puis partait pour un cours de tennis et un match de baseball.

En plus de sa femme et de ses trois enfants, Dalton avait également son chien dans la Tesla. Et puis, à quelques kilomètres de la maison de sa famille dans le sud de Charlotte, le véhicule que conduisait Dalton est entré en collision avec un autre véhicule et tout a changé avec la situation du quart-arrière des Carolina Panthers.

Ou alors ce n’est pas le cas.

Avant d’aborder l’impact des événements de mardi sur le football, disons d’abord ceci : la famille de Dalton et l’autre conducteur ont été extrêmement chanceux que la pire chose qui soit ressortie de l’accident à deux véhicules ait été l’entorse du pouce sur la main de lancement de Dalton.

« C’était effrayant », a déclaré Dalton. « C’est la première fois que (ses enfants) vivent quelque chose comme ça. Ils en ont été assez secoués. Tout le monde est en bonne santé, c’est la première chose pour laquelle nous étions reconnaissants.

L’entraîneur des Panthers Dave Canales, le quart-arrière Bryce Young et les coéquipiers de Dalton ont tous ressenti la même chose lorsqu’ils ont appris que Dalton, 36 ans, surnommé le « Fusil rouge », avait eu un accident.

« Je pense que tout le monde doit être très sensible à ce qui se passe », a déclaré l’ailier rapproché vétéran Jordan Matthews. « Il n’y avait pas qu’Andy dans cette voiture. C’était Andy, sa femme, ses enfants. Le chien était avec lui.

La collision a été suffisamment grave pour que les airbags des deux véhicules se soient déployés. Et après avoir pris soin de sa famille avec l’aide de quelques inconnus ainsi que de voisins de passage sur Sardis Road, Dalton s’est rendu compte « assez vite que quelque chose se passait » avec son pouce.

Il a pris contact avec l’équipe et a subi des examens médicaux. Une IRM a confirmé l’entorse. « Je suis reconnaissant que ce soit ce que c’est », a déclaré Dalton, « parce que cela aurait pu être pire. »

Andy Dalton dit que le changement de QB l’a rapproché de Bryce Young. pic.twitter.com/mVtHTGAy8Z – Joe Personne (@josephperson) 23 octobre 2024

C’est à ce moment-là que les décisions footballistiques ont commencé à être prises. Canales a appelé Young mardi soir afin qu’il puisse commencer à se préparer pour le match de dimanche à Denver – cinq semaines après que Canales ait informé Young qu’il mettait sur le banc le choix n ° 1 de l’année dernière. Dalton s’appelait également Young.

La plupart pensaient que les Panthers (1-6) reviendraient à Young à un moment donné cette saison, soit à cause de pertes et de frustrations croissantes, soit à cause d’une blessure de Dalton. Mais personne n’aurait pu imaginer que cela se passerait ainsi.

«C’est vraiment malheureux, je ne pensais certainement pas que cela arriverait en récupérant les enfants à l’école et en rentrant à la maison. Ensuite, suivez la leçon de tennis et un match de baseball », a déclaré Dalton. « Mais c’est vraiment fou que cela soit arrivé. »

Les Panthers espèrent que le pouce de Dalton – que Canales a décrit comme une « mauvaise entorse » – guérira assez vite pour qu’il puisse être le quart-arrière numéro 2 dimanche contre les Broncos. Le seul autre QB sur la liste est la recrue non repêchée Jack Plummer.

La blessure de Dalton survient à un moment où les Panthers commençaient tout juste à récupérer plusieurs joueurs. Edge Rusher DJ Wonnum s’est entraîné mercredi pour la première fois depuis sa signature avec l’équipe en agence libre, tandis que le receveur Adam Thielen, le plaqueur offensif Taylor Moton, le passeur Jadeveon Clowney, le secondeur Josey Jewell et la sécurité Jordan Fuller ont tous repris l’entraînement après avoir raté plusieurs matchs.

Cela a été ce genre de saison pour Canales, l’assistant de longue date des Seahawks de Seattle, qui a admis qu’il n’avait jamais enduré une année comme sa première à Charlotte.

« Honnêtement, je peux dire non, je ne l’ai pas fait », a-t-il déclaré. « Je sais juste que les moments difficiles créent la persévérance. La persévérance forge le caractère. Je regarde le personnel autour de moi. Je regarde nos gars autour de moi et je vois juste un groupe de gens qui retournent au travail et qui courent vraiment après ces moments, ces opportunités que nous avons.

Personne n’a une plus grande opportunité que Young, qui a connu des difficultés lors d’une saison recrue difficile et qui a ensuite semblé pire lors des deux premiers matchs de cette année, malgré les améliorations le long de la ligne offensive et l’arrivée de quelques meneurs de jeu supplémentaires.

Canales a déclaré qu’il était ravi de voir Young avoir une autre chance, mais le soi-disant chuchoteur de QB n’avait montré aucun intérêt à le réinstaller en tant que titulaire, même si les Panthers en avaient perdu quatre de suite et que Dalton avait commencé à lancer plus d’interceptions – un non. -non pour un entraîneur qui valorise « le ballon ».

Mais maintenant, Canales doit retourner à Young au moins pour un match, après quoi Canales évaluera la position de quart-arrière de semaine en semaine.

« Il a été un véritable étalon tout au long de ce processus. Il est engagé, impliqué dans ce que nous faisons. Il est donc enthousiasmé par cette opportunité », a déclaré Canales. « Je suis excité à l’idée qu’il ait une autre opportunité d’entrer là-dedans et de jouer au football. »

Si Young n’en fait pas assez contre les Broncos – une défense parmi les trois premiers et une défense contre les passes parmi les cinq premiers – pour mériter un autre départ avec les Panthers, peut-être qu’il attirera l’attention d’une autre équipe avant la date limite des échanges du 5 novembre. Mais c’est une possibilité que Young ne reconnaîtrait jamais publiquement.

« J’essaie de travailler pour être meilleur chaque jour et je veux toujours grandir. Évidemment, les semaines passées à regarder des films et à grandir à travers différentes expériences. Jeune a dit. «Mais c’est la même croissance quotidienne, le même train-train quotidien que j’ai vécu pendant la majeure partie de ma vie. Je suis donc reconnaissant d’en être là et je me concentre simplement sur la poursuite de ma croissance.

Dalton, qui a signé avec les Panthers un mois avant le repêchage de Young, aurait pu le mieux exprimer mercredi lorsqu’il a déclaré : « Cela revient à ce que c’était avant. »

Peut-être que Dalton redeviendra titulaire la semaine prochaine contre la Nouvelle-Orléans. Peut-être que Plummer entrera dans le match à Denver. Comme les événements des deux derniers mois l’ont appris à Canales, toujours optimiste, avec les Panthers, il est toujours préférable de s’attendre à l’inattendu et d’essayer d’accepter le chaos.

(Photo de Bryce Young et Andy Dalton : Michael Reaves / Getty Images)