Andy Cole : « Man City n’est pas une meilleure équipe que nos triplés »

Alors que Manchester City est sur le point de terminer son propre triplé historique en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions, les fans de football commencent à se demander si cela pourrait être la plus grande équipe de l’histoire du football anglais.

Pourtant, un membre de l’équipe triplée de Manchester United en 1999 a démenti les comparaisons entre son équipe et l’équipe dominante actuelle du pays.

« Déjà appeler Manchester City la meilleure équipe de l’histoire de la Premier League est un manque total de respect envers Manchester United, en particulier de la part de personnes qui n’étaient pas dans cette position également », a déclaré Cole. BoyleSports. « Vous pouvez dire qu’il y a beaucoup de haine envers Manchester United à cause de leur succès. Fair-play si Manchester City remporte le triplé, mais cela ne fait pas d’eux une meilleure équipe que la nôtre. »

Cole affirme également qu’il n’aurait échangé aucun de ses propres coéquipiers contre l’équipe de Pep Guardiola City. « Je ne changerais pas un seul joueur de mon [treble-winning] équipe pour l’un de ces joueurs actuels de Manchester City », dit-il. « Sinon, c’est moi qui manque de respect envers mes coéquipiers, et en fin de compte, nous sommes toujours la seule équipe à avoir remporté le triplé jusqu’à présent.

« Manchester City a dépensé beaucoup d’argent pour arriver à ce poste, Manchester United avait six joueurs locaux, cela vous dit tout. Ronny Johnsen était un joueur fantastique et on lui manque aussi de respect. S’il était un si mauvais joueur, pourquoi jouait-il pour Manchester United dans l’un des meilleurs partenariats de défense centrale avec Jaap Stam ?

« Les gens disent que Ruben Dias, eh bien, il ne jouait pas pour Manchester United à ce moment-là et il n’a pas remporté le triplé. »