La légende de Manchester United, Andy Cole, a affirmé que la critique à laquelle Paul Pogba est confronté est «injuste» alors que les spéculations se poursuivent sur son avenir.

Le Français a été une figure de division parmi les supporters depuis son retour de la Juventus en 2016.

Pogba a encore 18 mois sur son contrat à Old Trafford, mais son agent Mino Raiola a alimenté le feu avec quelques commentaires controversés.

À la veille du choc décisif de United en Ligue des champions avec le RB Leipizg, Raiola a suggéré que la carrière de son client à United était «terminée» et qu’il ferait pression pour un déménagement en 2021.

Cela a conduit Pogba à faire face à une réaction de tous les coins, mais Cole pense qu’une partie de la réaction a été injuste.

«Je suis l’un des plus grands fans de Paul Pogba et je pense que c’est un joueur fantastique. Je pense également qu’il reçoit beaucoup de critiques injustes », a déclaré Cole à The Target Men Podcast.

«Pogba a quitté une équipe gagnante de la Juventus pour revenir à Manchester United en voulant aider le club à retrouver ses jours de gloire. Il ne voulait rien de plus que de concourir et de remporter des trophées au club.

«Pogba est de retour à Manchester United depuis quatre ans et le club n’est probablement pas plus près de remporter la Premier League maintenant qu’il ne l’était lorsqu’il a rejoint, donc c’est un transfert qui n’a pas fonctionné comme le club ou le joueur l’aurait espéré.