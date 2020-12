Selon Andy, le couple nous manquera certainement.

«Je dois leur abandonner… spécifiquement Jax», a déclaré Andy dans son émission de radio. « Jax a créé tellement d’histoires, de drames, de conversations au cours de ses huit années dans cette émission. C’est toute une course qu’il a eue. Il sera l’une des plus grandes stars de la réalité en leur temps. C’était une course incroyable qu’ils ont eue. «

Andy a expliqué que Jax faisait de la bonne télé et était un « bon sport » à propos de tout.

«Une chose que j’ai toujours, toujours appréciée chez Jax, c’est à chaque fois qu’il venait Regardez ce qui se passe en direct, il était toujours au milieu d’une tempête de merde dans la série « , a noté Andy. » Nous le rôtirions sans pitié, et il l’a toujours pris comme un homme. Je veux dire, il … était un bon sport. «

«Il serait comme, ‘Comment vas-tu être méchant avec moi aujourd’hui?’ Et je dirais: « C’est mauvais … vous avez trompé votre petite amie et vous vous êtes fait prendre ou vous avez dit X, Y et Z … tout le monde est furieux contre vous » « , at-il ajouté. « Donc, il y avait toujours des choses dont nous lui faisions face et il l’a pris. »

Cependant, Andy pourrait bien voir le duo sur le petit écran dans un proche avenir parce que Jax a taquiné qu’il pensait déjà à son prochain projet. « Que diriez-vous d’un spin-off … », a répondu la star de 41 ans à l’un de ses followers sur Instagram. « Bébés Vanderpump. «