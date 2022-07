Andy Cohen réagit au plaidoyer de culpabilité de la star de ‘RHOSLC’ Jen Shah – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock/Bravo

Andy Cohen a rompu son silence un jour après La Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City étoile Jen Shah a plaidé coupable au stratagème de fraude par télémarketing pour lequel elle avait été arrêtée à l’origine en mars 2021. “Je ne sais pas comment me sentir à ce sujet, Jen Shah plaidant coupable”, a déclaré le producteur exécutif, 54 ans, dans son émission de radio Sirius XM, Radio Andy , par Page 6. “Tout cela signifie qu’elle change son plaidoyer.”

Andy a également noté que Jen venait d’offrir un cadeau à sa fille de 2 mois, Lucy, ce qui a rendu la tournure soudaine des événements encore plus choquante. “J’étais comme, ‘Jen Shah, avec tout ce que tu as, que tu as pensé envoyer un cadeau à Lucy…’ Je pensais juste que c’était si gentil de sa part”, se souvient-il. Andy a aussi un garçon de 3 ans nommé Ben.

Jen, 48 ans, a été arrêtée pour fraude électronique et blanchiment d’argent dans le cadre d’un programme de télémarketing qu’elle aurait dirigé avec son ancien assistant, Stuart-Smith. Ils ont tous deux plaidé non coupables et Jen encourt 30 ans de prison. Cependant, en novembre 2021, Stuart a renversé son plaidoyer et a été condamné à 72 mois de prison avec cinq ans supplémentaires de libération surveillée. Avec l’accord de plaidoyer signalé que Jen a maintenant en cours, elle s’attend à ne pas passer plus de 14 ans en prison. Il a également été rapporté que Jen devra rembourser 9 millions de dollars aux centaines de victimes âgées qu’elle a escroquées, plus 6 millions de dollars supplémentaires.

“Mme. Shah est une bonne femme qui a franchi une ligne. Elle accepte l’entière responsabilité de ses actes et s’excuse profondément auprès de tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré l’avocat de Jennifer dans un communiqué. Personnes magazine suite à son plaidoyer de culpabilité. “Mme. Shah est également désolée d’avoir déçu son mari, ses enfants, sa famille, ses amis et ses partisans. Jen a plaidé coupable parce qu’elle veut payer sa dette à la société et mettre cette épreuve derrière elle et sa famille.

Quelques heures seulement après le plaidoyer de culpabilité de Jen, il a été signalé que les caméras Bravo continueraient de la filmer pendant RHOSLC afin que toute son histoire puisse être racontée. « Elle a eu Meredith [Marks] et Chauffage [Gay] à ses côtés, qui ont été d’un grand soutien pour leur amie pendant une période difficile. De toute évidence, ses problèmes juridiques n’ont pas été faciles pour Jen, et encore moins de prendre cette décision de plaider non coupable », a déclaré une source. Personnes concernant la situation de la star de télé-réalité. L’initié a ajouté: «Les producteurs ne veulent pas que nous arrêtions de le suivre maintenant. Ils continueront à filmer avec elle aussi longtemps qu’ils le pourront, comme ils l’ont fait avec Thérèse [Giudice].”