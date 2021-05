ANDY Cohen a qualifié les fiançailles de Porsha William de co-vedette l’ex Simon Guobadia de Faylnn Guobadia de «sauvage» après un mois de fréquentation.

La présentatrice, 52 ans, a pesé sur la romance éclair après que la star de Real Housewives of Atlanta a annoncé ses fiançailles plus tôt ce mois-ci.

Andy a déclaré jeudi sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen: «Je pense que c’est un homme sauvage.

«Je reste à l’écoute. J’ai hâte d’en savoir plus.

Porsha et Simon ont révélé ils sortaient ensemble depuis un mois et ont été engagés après les spéculations des fans ce mois-ci.

Les fans ont commencé à remarquer que quelque chose se passait entre Porsha et Simon lorsqu’elle a partagé une série de photos à l’occasion de la fête des mères, où elle s’est rapprochée de lui et a montré une énorme bague à son doigt.

Porsha a déclaré dans son annonce: «Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons la vie chaque jour à son maximum », lit-on dans le message choquant de Porsha.

«Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Désactiver toute énergie négative et se concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureux et pour moi, c’est ce qui compte le plus.

Précisant qu’elle n’était pas impliquée dans le divorce de Falynn et Simon, elle a ajouté: «Pour vous tous qui avez besoin de faits, je reçois l’optique, mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

«Je n’avais rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre les deux.

«Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde.

L’engagement de Simon avec Porsha est venu après lui et Falynn ont annoncé qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

Bien que Simon ait demandé le divorce en janvier, ils l’ont annoncé en avril.

Suite à la nouvelle de leurs fiançailles, The Sun s’est entretenu avec une source proche de Falynn qui a révélé qu’elle était dévastée par leurs fiançailles.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que la star de 31 ans était «connue depuis des semaines» et prévoyait de «dépasser le drame» mais qu’elle était secrètement dévastée par la situation et se demandait quand leur relation avait commencé.

« Bien qu’ils n’étaient pas vraiment amis, Falynn est écrasée parce qu’elle a accueilli Porsha chez elle », a déclaré l’initié.

«Falynn pose beaucoup de questions, s’ils se sont connectés plus tôt qu’ils ne le prétendent. Tout est très rapide.

« Elle pense que Porsha a voyagé avec Simon plus tôt cette année, elle s’est interrogée. »

Mais une source proche de Porsha a déclaré au Sun qu’elle et Simon attendaient que les choses deviennent romantiques, car elle tenait fermement à ce qu’il demande le divorce en premier.

« Cela ne fait qu’un mois, cela ne dure plus », ont-ils dit.

«Même si cela peut sembler rapide, Porsha et Simon sont tous deux des gens très intentionnels qui mettent la famille au-dessus de tout.

« L’autre idée fausse est que Porsha et Falynn étaient amis, ils se sont littéralement rencontrés le jour où ils ont filmé ensemble pour la toute première fois. »

Au début de cette dernière saison RHOA, Falynn a été présentée au groupe en tant qu’ami de Porsha.

La femme au foyer a même rendu visite à Falynn chez elle, où elle a présenté Porsha à son mari de l’époque, Simon.

Suite à la nouvelle de sa nouvelle relation et de ses nouveaux fiançailles, il a également été révélé que Porsha avait décroché une série Bravo en trois parties.

Une source a dit PageSix la nouvelle spéciale «a été éclairée il y a des mois, donc ça n’a rien à voir avec ça [engagement] nouvelles. La spéciale est censée se concentrer sur Porsha, son activisme et sa famille.

L’informateur a expliqué que si la spéculation est vraie selon laquelle la star du RHOA est enceinte, «cela pourrait changer les choses».

«Si elle est fiancée avec lui et qu’elle est enceinte [with his child], cela pourrait changer les choses, cela ferait évidemment partie de [the special]», Ont-ils ajouté.

Porsha partage une fille avec Dennis McKinley.