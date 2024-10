Andy Cohen nie l’affirmation de Jennifer Aydin selon laquelle on lui a demandé de revenir dans « RHONJ »

Andy Cohen a démenti l’affirmation de Jennifer Aydin selon laquelle on lui avait demandé de revenir dans « The Real Housewives of New Jersey » pour la saison 15.

Au cours du week-end, Aydin – qui a joué dans la série de télé-réalité Bravo depuis la saison 9 – est allée en direct sur Instagram tout en se faisant injecter du Botox dans le visage.

L’un des spectateurs a commenté quelque chose indiquant qu’il ne voulait pas qu’Aydin, 47 ans, revienne à l’émission, ce qui a incité la mère de cinq enfants à lève son majeur et riposte« Oh, désolé [Instagram user’s name]je reviens.

La déclaration audacieuse est intervenue peu de temps après des informations présumées sur la source a commencé à circuler en lignequi affirmait qu’Aydin, Teresa Giudice et Dolores Catania avaient reçu « l’ordre de ne pas s’engager dans d’autres projets en dehors de NBC » parce qu’ils « seraient tous de retour » pour la prochaine saison de « RHONJ ».

« Quoi? Un reportage où ? Où l’ont-ils eu ? un Cohen, 56 ans, choqué, s’est exclamé lors de son émission de radio SiriusXM « Andy Cohen Live » Mercredi, lorsque le sujet a été évoqué.

« Nous n’avons pris aucune décision sur ‘The Real Housewives [of New Jersey].’»

Lorsque le co-animateur John Hill a informé le réseau EP sidéré qu’Aydin elle-même avait fait l’annonce, il a répondu : « Quoi ?! Non. Elle a confirmé qu’elle revenait ?! Non. »

Cohen a poursuivi : « Nous n’avons absolument rien fait – enfin, en fait, nous en avons fait beaucoup. Mais ce n’est pas – non. J’attendrai d’avoir un — je lui souhaite bonne chance. Attendez que Bravo ou que je dise quelque chose.

L’une des personnes qui regardaient a commenté quelque chose indiquant qu’elle ne voulait pas qu’Aydin revienne à l’émission. Instagram/@jenniferaydin

Cette remarque a incité la mère de cinq enfants à lever son majeur et à riposter : « Oh, désolée. [Instagram user’s name]je reviens. Instagram/@jenniferaydin

De nombreux fans ont interprété ce sentiment comme signifiant qu’Aydin ne reviendrait pas dans la série.

« Andy a définitivement dit ‘vous n’avez pas réussi », un utilisateur de X (anciennement Twitter) remarquétandis qu’un autre a ajouté: « Oh, elle est définitivement virée maintenant mdr. »

« Je la crois, mais maintenant il est furieux d’avoir divulgué la nouvelle et il va la licencier », a soutenu un troisième internaute.

« C’est pire que de découvrir ton [sic] en pause », a souligné quelqu’un d’autre, faisant référence à la façon dont Cohen a fait savoir à Dorinda Medley, ancienne élève de « Real Housewives of New York City », qu’elle ne reviendrait pas dans cette série.

« Quoi?! Non. Elle a confirmé qu’elle revenait ?! Non », s’est exclamé Cohen, choqué, mercredi sur « Andy Cohen Live ». Charles Sykes/Bravo via Getty Images

« Nous n’avons absolument rien fait – enfin, en fait, nous en avons fait beaucoup. Mais ce n’est pas – non. J’attendrai d’avoir un — je lui souhaite bonne chance. Attendez que Bravo ou que je dise quelque chose », a ajouté le Bravo EP. Jocelyn Prescod/Bravo via Getty Images

Alors que le 14e volet « diviseur » de « RHONJ » était diffusé plus tôt cette année, Cohen a révélé que le programme allait subir un remaniement majeur avant sa prochaine saison.

« Avez-vous entendu dire que nous allons apporter de grands changements à la série ? » a-t-il déclaré en juillet à un appelant d’une émission de radio qui avait téléphoné pour se plaindre des intrigues.

« Nous redémarrons la série », a-t-il assuré au critique, réitérant : « Nous allons la redémarrer. Nous allons faire quelque chose de différent.

Alors que le 14e volet « diviseur » de « RHONJ » était diffusé plus tôt cette année, Cohen a révélé que la série allait subir un remaniement majeur avant sa prochaine saison. Andrew Eccles/Bravo

« Peut-être juste tous les nouveaux visages », a taquiné Cohen en juillet. Ralph Bavaro/Bravo via Getty Images

Interrompant l’appelant mécontent, qui continuait de se plaindre, Cohen a déclaré : « Nous allons voir ce que nous faisons. Nous verrons. Je ne sais pas. Peut-être juste de nouveaux visages.

Les stars de la saison 14 étaient Aydin, Giudice, Catania, Melissa Gorga, Margaret Josephs, Danielle Cabral et Rachel Fuda, en plus des « amies » Jackie Goldschneider et Jennifer Fessler.

Bravo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six.