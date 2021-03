Et en ce qui concerne Vanderpump Rules, qui a interrompu le tournage il y a plus d’un an au début de la pandémie de coronavirus, il a taquiné: «Je dirais qu’à mesure que LA s’ouvre de plus en plus, vous commencerez à voir des caméras à SUR, je pense. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy