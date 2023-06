Andy Cohen et Kamala Harris dansent à Stonewall pendant la fierté : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





C’est le mois de la fierté, et vice-président Kamala Harris sorti pour célébrer à New York! Dans une publication vidéo Instagram du 26 juin que vous pouvez voir ci-dessous, le vice-président de 58 ans a été vu en train de rencontrer Regardez ce qui se passe en direct héberger Andy Cohen pour une visite épique du mois de la fierté à Stonewall. Andy a demandé à la vice-présidente Harris si elle était déjà allée dans l’emblématique bar gay historique de New York, ce qu’elle a admis qu’elle était «gênée» de ne pas l’avoir fait. « Je parie que tu es amusante dans un bar gay », a plaisanté Andy avant de l’interroger également sur Règles de Vanderpump. « Êtes-vous à jour sur Règles de Vanderpump, tout d’abord », a-t-il demandé alors qu’elle souriait timidement. « Je ne pense pas », a-t-elle répondu.

Andy l’a ensuite mise à jour sur ce qu’il a appelé le « banger de l’été » alors qu’il commençait à jouer une chanson techno sur son téléphone. Le duo improbable a brièvement dansé disco sur le trottoir à l’extérieur de Stonewall, créant un moment de fierté « Andy Cohen » mémorable pour les fans. Une application a ajouté des lumières disco colorées au clip de danse. Il l’a ensuite conduite dans le bar, lui tenant la main et annonçant: « Nous avons un vice-président qui arrive! » sous les applaudissements et la fanfare. Le vice-président Harris a brandi un tee-shirt arc-en-ciel Stonewall, a posé pour des photos et a rendu visite aux clients de l’établissement emblématique.

Au cours de la visite surprise, elle s’est également adressée à une foule qui s’était rassemblée au monument national de New York, où un soulèvement en 1969 est devenu un point de repère dans la lutte pour les droits LGBTQ+. « Nous n’allons pas être réduits au silence », a-t-elle déclaré à la foule dans un discours puissant, par Huffingtonpost. « Nous ne nous laisserons pas décourager. On ne va pas se lasser. Nous n’allons pas baisser les bras; on va se retrousser les manches. C’est pour moi ce que signifie Stonewall : la force du nombre.

