Andy Cohen dit qu’il ne voulait pas ignorer Ryan Seacrest le soir du Nouvel An: “Il a un problème avec moi”

Andy Cohen a répondu mercredi aux affirmations de Ryan Seacrest selon lesquelles il l’aurait ignoré pendant le réveillon du Nouvel An lors de la diffusion aux côtés de l’animateur de CNN, Anderson Cooper.

Seacrest a affirmé plus tôt cette semaine sur “Live! with Kelly and Ryan” que Cooper l’avait salué et avait dit “Bonne émission”, mais Cohen, qui n’était qu’à 10 pieds, n’a pas reconnu l’hôte “American Idol”.

Le lendemain, Cohen s’est rendu à son émission de radio Sirius XM pour présenter sa version de l’histoire, affirmant que Seacrest avait “un bug à mon sujet”.

“Je ne l’ai pas vu”, a déclaré Cohen sur “Andy Cohen Live”. “Je ne sais même pas ce que je, je n’ai pas vu Anderson se retourner et faire signe. Habituellement, ce qu’Anderson fera, et je devrais, je devrais le rappeler et lui poser des questions à ce sujet, franchement.”

ANDERSON COOPER DE CNN MAL À L’AISE COMME ANDY COHEN SAVAGES BILL DE BLASIO POUR ACCUEILLIR EN 2022

Cohen a ajouté : “Mais je pense qu’il va me crier dessus si je le fais… habituellement, s’il fait signe à Ryan, il me dit : ‘Hey, il y a Ryan.’ Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis je me retournerai et je ferai un signe de la main ou je dirai: “Voilà Ryan”, mais il n’a pas fait ça. “

L’hôte de Bravo a ensuite téléphoné à Cooper, qui a confirmé certains des détails de la défense de Cohen.

Cooper n’a pas semblé trop content de l’interruption – quoi, avec le vote de la Chambre pour l’orateur en cours et tout.

“C’est un truc entre vous et moi parce qu’il a dit dans l’émission que vous vous êtes très poliment retourné, que vous lui avez fait signe de la main et que vous lui avez dit de faire un bon spectacle et que je ne me suis pas retourné”, a déclaré Cohen à Cooper.

“D’accord”, a répondu l’animateur de CNN. “Ou bonne année ou quelque chose comme ça.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et moi, et, et mon point est que ce que je voulais dire dans la série était généralement si l’un de nous voit Ryan et se retourne et fait signe, nous dirons à l’autre, ‘Oh, il y a Seacrest.’ Donc je dis, tu ne m’as pas dit ça cette année”, a conclu Cohen.

La récente querelle publique entre les deux personnalités de la télévision a commencé après que Seacrest a déclaré que c’était une bonne idée que CNN ne permette pas à la plupart des employés de boire pendant l’émission du réveillon du Nouvel An après que Cohen l’ait dissipé l’année précédente.