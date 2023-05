Andy Cohen dit qu’il a demandé à Caroline Manzo de revenir dans ‘RHONJ’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Pourrait Caroline Manzo retourner à Les vraies femmes au foyer du New Jersey? Elle a récemment déclaré qu’elle n’y retournerait « jamais », après sa sortie anticipée de Le voyage ultime des filles de Real Housewivesmais Andy Cohen révèle maintenant qu’il a essayé de la faire revenir dans la saison 13 de la série Bravo. Dans son nouveau livre, The Daddy Diaries: L’année où j’ai grandiAndy dit qu’il a appelé Caroline quelques jours seulement avant que les caméras ne recommencent à tourner fin mai 2022.

« A fait un tas d’appels de travail sur l’autoroute de Long Island [on May 26], dont une longue avec Caroline Manzo sur le retour », écrit-il dans son livre. « Elle est ACTIVÉE à propos de Thérèse [Giudice] et se sent une ‘obligation morale de dire à cette femme qu’elle ne peut pas s’en tirer avec ses affaires’. la réalité est trop large », mais il voulait quand même essayer.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Au fil des ans, Caroline a déclaré qu’elle avait refusé les offres « insultantes » de Bravo pour son retour, mais le 18 mai 2022, Caroline a déclaré qu’elle était intéressée à « faire tomber le s *** » de Teresa « verbalement ». Alors peut-être qu’Andy pensait qu’il y avait un nouvel espoir? Il a également déclaré qu’il pensait que son retour potentiel « serait un moment incroyable dans ce qui pourrait être la dernière saison de Teresa, sans parler d’une confrontation majeure dans huit ans ».

Quelques semaines avant son appel à Caroline, qui a quitté la série après la saison 5, Andy a eu une conversation privée avec Teresa et a pensé que la saison 13, qui est actuellement diffusée, pourrait être sa dernière. Il a écrit : « We a eu un moment franc [while filming the season 12 reunion in March 2022] sur combien de temps elle peut rester dans cette émission et se sentir comme si c’était sain pour elle. Elle semble au-dessus de lui maintenant, et a pendant un moment. Elle avait l’air un peu embué d’avoir la conversation. J’ai dit qu’elle pourrait décider de partir et de revenir dans quelques années. Difficile de descendre d’un train, que vous vouliez vraiment y être ou non.

Que ce soit ou non sa dernière saison, Andy voulait toujours appeler Teresa et lui demander ce qu’elle penserait du retour de Caroline dans la série compte tenu de leur histoire compliquée les uns avec les autres. Ainsi, après avoir parlé à Caroline fin mai 2022, Andy a appelé Teresa. « Je pensais qu’elle serait d’accord avec ça, puis à la fin de la nuit, j’ai pensé que j’étais un idiot de penser qu’elle serait d’accord avec ça. »

Plus à propos Thérèse Giudice

Mais le 31 mai, Andy a de nouveau parlé à Teresa, et il a senti qu’elle « était plus réceptif à l’idée que Caroline revienne. » Malheureusement, il s’est trompé. Il y a eu un malentendu et le 9 juin, Teresa a appelé Andy « to dire qu’elle n’a pas accepté de filmer avec Caroline sur RHONJ.” Il a expliqué: «Je suppose que j’ai pris notre conversation rapide la semaine dernière comme un oui, mais elle l’a entendue de manière totalement différente. J’ai dit que je la rappellerais, puis je me suis laissé emporter par des trucs de la vie. Je lui ai envoyé un texto dimanche en disant : « J’ai raccroché, je t’appellerai plus tard ». Elle a répondu: ‘Je n’ai jamais reçu d’appel de toi, de quoi parles-tu?’ J’ai répondu par SMS que j’avais dit que j’étais HUNG UP avec d’autres conneries, pas raccroché.

Quelques jours plus tard, le 13 juin, Andy a de nouveau parlé à Teresa. « Je lui ai dit que je ne pensais pas que nous serions en mesure de conclure un accord avec Caroline, mais qu’elle devrait nous laisser suivre le processus. En fin de compte, ils ne pouvaient pas « passer un accord avec Caroline, alors c’est tout », a-t-il déclaré. Caroline est apparue plus tard à BravoCon en octobre 2022, et elle a confirmé HollywoodLa Vie qu’elle était invité à revenir à RHONJ. Teresa ne semblait pas trop ravie. Mais à cause de la « nostalgie » qu’Andy a ressentie en étant autour de Caroline lors de l’événement, il lui a demandé si elle se joindrait à RHUGT. JE « l’a appelée, et elle a dit qu’elle était partante. Je suis ravi de la remettre dans le mix ! », a-t-il écrit.

Les choses ne se sont pas si bien passées pour Caroline, cependant. Quelques jours seulement après le tournage de la quatrième saison de RHUGTil a été rapporté que Brandi Glanville a touché Caroline de manière inappropriée et l’a embrassée sans son consentement. Brandi a nié avec véhémence ces affirmations, mais les deux membres de la distribution ont quitté la série tôt et une enquête a été ouverte. On ne sait pas encore ce qui a résulté de cette enquête, mais lors d’entretiens de suivi, Caroline a déclaré qu’elle ne reviendrait « jamais » à RHONJ ou RHUGT. RHONJ est actuellement diffusé les mardis à 21 h HE sur Bravo, tandis que Peacock n’a pas encore révélé la date de première de la saison 4 de RHUGT.

Lien connexe En rapport: Courtney Rhodes: 5 choses à savoir sur le nouvel ami de la saison 15 de ‘RHOA’

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.