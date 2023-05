Andy Cohen confirme que Lisa Rinna a quitté «RHOBH» après la réunion – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charles Sykes/Tommy Garcia/Bravo

Depuis Lisa Rina a annoncé qu’elle partait Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, après huit saisons remplies de drames, en janvier 2023, les fans se sont demandé si elle avait démissionné ou si elle avait été licenciée. À l’époque, Lisa a affirmé qu’elle avait démissionné, mais Bravo révèle rarement quand ils licencient une femme au foyer et ils laissent souvent la femme au foyer sortante diriger le récit, donc l’un ou l’autre scénario était possible. Mais Andy Cohen a enfin remis les pendules à l’heure dans son nouveau livre, The Daddy Diaries: L’année où j’ai grandi.

Lors de la promotion du livre lors d’une interview sur SiriusXM Sœurs Smith en directAndy a demandé aux animateurs de l’émission Lauren, Mariah et Rachel Forgeron, « Qu’avez-vous pensé du thé que j’ai renversé à propos de Rinna quittant la série après la réunion de Beverly Hills? », À laquelle Lauren a répondu: « C’était fou pour moi parce que j’avais compris le récit comme si elle avait été renvoyée et j’étais époustouflante quand elle a envoyé un texto immédiatement ce soir-là après la réunion en disant: «Je suis sorti», mais ensuite c’était comme: «En fait non, je ne le suis pas», puis c’est comme: «Eh bien, maintenant tu es sur pause.’ C’était tellement chaotique.

Dans son livre, sorti le 9 mai, Andy a révélé qu’après les retrouvailles de la saison 12, Lisa lui avait envoyé un texto disant qu’elle quitterait la série. Nous supposons qu’elle était assez bouleversée après sa confrontation avec Kathy Hilton, mais peu de temps après, il a dit qu’elle regrettait sa décision et avait essayé de renverser la vapeur. Malheureusement pour elle, Andy a estimé qu’il valait mieux la mettre « en pause ».

Andy a convenu que la situation était « chaotique ». Mariah a alors dit: «Je pense qu’elle a immédiatement, évidemment immédiatement regretté ce qu’elle avait fait et c’est quelque chose comme si vous vous déplaciez de manière erratique et ce genre de moment, vous deviez être en pause, viré, démissionner. Comme, quel que soit le mot que vous vouliez utiliser, cela devait arriver. Je suis également choqué qu’elle n’ait pas publié le texte.

Lauren pense que Lisa « voulait être suppliée de revenir ou quelque chose comme ça ». Elle a dit: «Je ne sais pas si c’était comme un déménagement, je ne sais pas. J’étais tellement, tellement surpris par ce BTS.

Au moment de sa sortie de RHOBHLisa a fait la déclaration suivante à HollywoodLa Vie: « C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis ravi de ce qui va arriver ! »

Quelques jours après l’annonce de la nouvelle, Andy a déclaré qu’il espérait que Lisa « reviendrait » à RHOBH à l’avenir. Dans son émission de radio, SiriusXM Andy Cohen en direct, il a dit: «J’espère vraiment que c’est une pause. J’espère qu’elle reviendra. Je fais vraiment. j’ai parlé à Tamra [Judge] à ce sujet beaucoup. Tamra, m’a finalement dit avant de revenir là-dessus, elle a dit : ‘Tu sais quoi ? Mon temps loin de la série m’a en quelque sorte aidé en tant que personne. Et elle a dit: « Je pense que c’était vraiment très positif de partir, de prendre l’air et de prendre du recul. » Alors j’espère juste que Lisa nous fera plaisir et reviendra.

