Andy Cohen brise le silence sur la sortie de Ramona Singer de ‘RHONY’ – Hollywood Life

Andy Cohen54 ans, a parlé de Chanteuse Ramonala décision de partir Les vraies femmes au foyer de New York dans son émission de radio Sirius XM, Radio Andy, mercredi. Après que la star de télé-réalité de 65 ans, qui fait partie de la série Bravo depuis 13 saisons, a révélé qu’elle ne reviendrait pas pour le Héritage version de l’émission, l’animateur a déclaré “les gens ont vu ça venir” et a même dénoncé l’hypocrisie de certains fans.

“C’est intéressant, [it’s] une de ces choses hilarantes d’Internet, qui est, chaque fois que cela a été mentionné, c’était “S’il vous plaît, pas de Ramona”. Vous allez sur Twitter, ‘Débarrassez-vous de Ramona!’” Andy a plaisanté sur l’épisode de son émission de radio. “Mais à la seconde où Ramona annonce qu’elle part, ‘Nooon, Ramona est une légende !’ Comme, c’est tellement drôle. C’est trop drôle.”

Andy a ensuite qualifié la participation de Ramona à l’émission de “télévision incroyable”, mais a admis qu’il pensait que sa sortie était un peu louche. “J’ai eu une excellente conversation avec elle à ce sujet il y a quelques semaines et elle était – je pense qu’elle est très optimiste quant à ce qu’elle a dans sa vie en ce moment”, a-t-il poursuivi. “Je vais le laisser là.”

Les commentaires d’Andy interviennent après que Ramona a annoncé qu’elle ne faisait plus l’émission la semaine dernière. “Je ne veux plus faire l’émission”, a-t-elle déclaré Page 6 le vendredi. “Ce n’est pas pour moi en ce moment.”

Elle a également expliqué si elle apparaîtrait ou non dans la nouvelle version de la série, dans une interview en octobre. « Je suis là depuis longtemps. Je veux dire, ne dites jamais non, ne dites jamais jamais », a-t-elle déclaré sur le podcast« Reality with the King ». “Mais j’ai aussi l’impression que le ‘Legacy’ [show], comment pourrait-il être vraiment bon? Les gens qu’ils vont ramener sont ceux qu’ils ne voulaient pas renouveler de toute façon. Et maintenant? Tu vas l’appeler ‘The Loser Show’, le ‘Loser Legacy’ ?”

Bien que Ramona ait déclaré qu’elle avait choisi de quitter la série, des sources ont déclaré Page 6 que Bravo ne lui a pas offert une place dans l’émission remaniée, qui ramène les favoris des fans des saisons précédentes. Les initiés affirment que le réseau allait lui demander de revenir jusqu’à récemment, lorsqu’elle a commencé à critiquer le nouveau spin-off dans la presse.