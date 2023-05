Andy Cohen affirme que Wendy Williams voulait rejoindre Housewives

Wendy Williams, avait apparemment à cœur de tenir un Femme au foyer Apple après avoir posé son micro, mais a finalement été rejetée par Andy Cohen, directeur de Bravo.

D’accord Magazine rapporte que le producteur a révélé dans son nouveau livre, The Daddy Diaries: L’année où j’ai grandique Wendy Williams se serait lancée pour « le compresser et le zooner » dans le cadre du casting du Vraie maisonépouses de New York mais « la conversation n’a abouti à rien. »

La montre ce qui se passe en direct l’hôte prétend qu’il aurait été tout à fait pour l’ajout de Wendy, mais le moment n’était pas venu d’écrire: « Si cet appel avait eu lieu un an plus tôt, cela aurait été une idée brillante. »

Le passage daté de mai 2022 continuait,

« Si elle [Williams] est aux prises avec des problèmes de santé mentale, cependant, ce n’est pas le moment. Son enthousiasme était contagieux, même si lorsque j’expliquais l’idée de Legacy et de la toute nouvelle série, elle voulait juste se concentrer sur la dernière version. La conversation n’a donc abouti à rien », ajoute D’ACCORD.

C’est une révélation choquante étant donné que « la reine de tous les médias » a exprimé dans le passé qu’elle ne rejoindrait jamais la franchise de télé-réalité. « Non, je ne serai pas membre de Les vraies femmes au foyer de New York« , a déclaré Williams à son auditoire de studio lors de l’épisode de juillet 2019 de Le spectacle de Wendy Williams, selon Bon Magazine.

« Tout d’abord, tu ne viens pas dans mon appartement. Tu ne vérifies pas avec qui je sors. Il y aurait tellement de non non non que vous vous ennuieriez avec moi », a-t-elle déclaré à propos de garder sa vie privée intacte.

Bien que cela aurait rendu la télé-réalité captivante, Williams exposant les hauts et les bas de sa vie personnelle aurait peut-être été tout simplement trop intimidant.

Comme indiqué précédemment, elle a demandé le divorce de son mari Kevin Hunter depuis près de 20 ans, invoquant des différences irréconciliables après avoir produit une fille hors mariage.

En septembre 2022, la femme de 58 ans est entrée dans un établissement de santé mentale pour «gérer ses problèmes de santé généraux», a déclaré son représentant, Shaw Zanotti, dans un communiqué. Pendant ce temps, elle a été testée positive pour COVID-19 au milieu de sa bataille contre la maladie de Graves et s’est ensuite remise du virus, mais a continué à lutter contre les complications de la thyroïde et du lymphœdème.

Pour couronner le tout, en mai de la même année, Wells Fargo a gelé ses fonds, la qualifiant de « personne incapable » et de « victime d’influence indue et d’exploitation financière ».

Le vétérinaire des médias a nié les affirmations selon lesquelles elle était affaiblie et a juré de revenir à son talk-show éponyme « meilleur et plus brillant », bien que la comédienne et actrice Sherri Shepherd l’ait déjà nommée. Spectacle de Wendy Williams remplacement – le spectacle a ensuite été renommé SHERRI.

Shepherd a récemment remporté une nomination aux Daytime Emmy pour son travail sur le programme.

Les producteurs trop zélés sont connus pour leur talent de cohérence avec des vies compliquées pour rejoindre leurs émissions, mais Andy a choisi de ne pas exploiter le disc-jockey au milieu des rapports faisant état de sa dépression mentale et d’un manque de vrais amis pour la soutenir.

« Wendy n’a pas beaucoup de vrais amis, mais les quelques-uns qui viennent inquiètent les gens qui se soucient vraiment d’elle », a partagé un initié avec D’accord Magazine. « La vraie préoccupation, c’est quand elle reçoit des gens [to] sa maison. Elle a des bijoux et des sacs à main de créateurs qui traînent », a poursuivi la source. « Wendy n’est pas dans le meilleur état d’esprit, donc malheureusement, les gens vont en profiter. »

Wendy rejoint le Les vraies femmes au foyer de New York aurait été l’or de la télé-réalité à coup sûr, mais il semble que Cohen pensait que ce serait tout simplement trop risqué pour la santé de l’hôte.

C’est ce qu’on appelle être un ami. Comment vas-tu ?