ANDY Cohen « BANNED Saturday Night Live’s Bowen Yang de Watch What Happens Live. »

Le Bravo le patron a pris la décision après que le comédien a qualifié une star de Real Housewives de « suprémaciste blanche » à la télévision en direct.

5 Andy ‘a banni Bowen Yang de SNL de la WWHL’ Crédit : Getty Images – Getty

5 Bowen a parlé de sa précédente apparition sur WWHL lors de son podcast Crédit : Getty Images

5 La vraie femme au foyer en question est Ramona Singer Crédit : Instagram

Lors d’un récent épisode de la Las Culturistas avec Matt Rogers et Bowen Yang podcast, le trentenaire a révélé pourquoi Andy, 53 ans, ne le laissera pas apparaître sur WWHL encore.

Après que l’invitée du podcast, Cecily Strong, ait déclaré qu’elle « n’aime vraiment pas » Les vraies femmes au foyer de la ville de New York Star Chanteur Ramona, Bowen a révélé: « Je pense que j’ai perdu mes chances d’être interrogé sur Watch What Happens Live. »

Après avoir partagé qu’il est apparu dans le talk-show sur Zoom l’automne dernier, Bowen a déclaré: « Ils ont fait un segment où ils se disaient: » Bowen, vous allez juste exprimer vos pensées sur les trucs de Housewives entre Potomac et New York « et tout ce genre de choses et j’étais comme, ‘Bien sûr.’

« Et puis ils sont arrivés à Ramona et je me suis dit: » C’est une suprémaciste blanche et blah blah. « »

Matt a ajouté que Bravo « n’avait pas montré » le commentaire de Bowen, car Cecily a noté que le camarade SNL la star a « fait sa marque » sur la WWHL.

Bowen a répondu: « J’ai touché un nerf mais Andy semble en fait irrité. »

Les comédiens se sont alors moqués de Ramona, déclarant que le RHONY star ne veut jamais parler de « racisme » mais plutôt de sujets plus « amusants ».

En parlant de la star de Bravo, Bowen a ajouté: « Je veux la pousser dans les escaliers. »

Le groupe s’est également moqué de la réponse de Ramona à la coronavirus pandémie, déclarant qu’elle est une « super épandeuse ».

Un autre sujet de Real Housewives discuté sur le podcast concernait RHOBH garde-robe unique de Sutton Stracke.

Bowen a déclaré : « Elle ressemble à un faux sapin de Noël. Comme un arbre de Noël amusant que quelqu’un reçoit et il se dit : « C’est une couleur différente de celle d’habitude parce que nous voulions être différents cette année. »

La star de SNL a continué à qualifier le style de Sutton de « ringard », tandis que Cecily a supplié la star de trouver un nouveau styliste.

Pendant le Bowen apparence originale sur WWHL en octobre 2020, le comédien a dit à Andy qu’il considérait RHONY alun Bethenny FrankeJe suis le « plus grand de tous les temps ».

Il a expliqué : « Vous ne pouvez pas vous tromper avec un Bethenny.

« Je vais dire Bethenny, même si je pense que RHONY se débrouille bien sans elle, je pense que Bethenny est l’une des plus grandes. »

5 Bowen a déclaré qu’Andy était «énervé» par son commentaire sur Ramona Crédit : Getty