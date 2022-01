Andy Carroll: West Brom signe un contrat avec l’ancien attaquant de Liverpool jusqu’à la fin de la saison | Nouvelles du football

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

« Nous avions besoin de le remplacer, et nous sommes heureux d’accueillir Andy qui a beaucoup d’expérience. »

« Après la blessure de Dike, nous avons évalué la situation, car c’est une grosse perte, et il était clair qu’il avait eu un impact en si peu de temps.

« Le fait qu’Andy ait joué beaucoup de matchs pour Reading récemment est formidable. Il est en forme après avoir joué à ces matchs et il a marqué des buts au cours de cet accord à court terme. Espérons qu’Andy puisse maintenant marquer des buts pour nous.

Le patron de West Brom, Valerien Ismael, a déclaré : « Andy est un joueur qui est capable de nous aider immédiatement. Il est prêt et apporte avec lui tous les attributs dont nous avons besoin. Cela pourrait être une situation gagnant-gagnant pour nous.

Dike n’a déménagé à The Hawthorns d’Orlando City que pour 7 millions de livres sterling au début du mois.

L’ancien attaquant de Liverpool et de Newcastle, qui est éligible pour jouer à Millwall samedi, était un agent libre après la fin de son contrat à court terme à Reading au début du mois.

