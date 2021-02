Andy Carroll a révélé qu’il avait été rendu «fou et fou» par le glissement de Newcastle vers les trois derniers … souffrant de nuits blanches et d’inquiétudes épuisantes.

Le grand attaquant admet que les deux derniers mois l’ont «mangé», et dit que les joueurs de Newcastle ont souffert avec leurs fans lors d’une série de résultats misérables.

L’équipe de Steve Bruce a perdu dix de ses 13 derniers matchs, avec une seule victoire contre Everton le week-end dernier.

Avec Southampton visitant St James ‘Park ensuite, Bruce a des problèmes défensifs avec Jamal Lascelles, Federico Fernandez et Paul Dummett et Jamal Lewis en difficulté.

Allan Saint-Maximin est suffisamment en forme pour commencer et le nouveau milieu de terrain Joe Willock d’Arsenal sera impliqué.

Carroll dit que la mauvaise course n’est pas quelque chose que lui et ses coéquipiers se débrouillent facilement, et ils ramènent leur travail à la maison, les défaites affectant leur humeur.

Carroll: «Vous pouvez faire le tour du terrain d’entraînement et voir qu’il pèse lourdement. C’est vrai, c’est évidemment le cas. Ce n’est pas bon de jouer au football et de ne pas gagner. C’est difficile à la minute, mais nous devons le traverser et affronter la tempête.

« Ça me tue. Ça me ronge. Le gaffer m’a tiré l’autre jour et a dit qu’il pouvait voir que ça me rendait fou.