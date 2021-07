Andy Carroll : L’entraîneur-chef de Newcastle, Steve Bruce, confirme que l’attaquant a quitté le club après l’expiration de son contrat | Actualités footballistiques

Andy Carroll a quitté Newcastle après l’expiration de son contrat, a confirmé l’entraîneur-chef Steve Bruce.

Le joueur de 32 ans a rejoint Newcastle en 2019, mais n’a marqué qu’une seule fois en Premier League sur un total de 37 apparitions.

Avec son contrat conclu à la fin de la saison dernière et son maillot n ° 7 réattribué à Joelinton, Bruce a confirmé après la défaite amicale 1-0 de dimanche à York que Carroll passerait à autre chose.

« Je pense qu’Andy pense qu’il est temps qu’il aille jouer », a déclaré Bruce Sky Sports Nouvelles lorsqu’on l’interroge sur l’avenir de Carroll.

« Je lui souhaite bonne chance, il a bien fait pour moi mais je pense qu’il a en tête qu’il veut aller jouer quelque part et profiter de ses dernières années. »

















5:03



L’entraîneur-chef de Newcastle, Steve Bruce, a fait le point sur la blessure à la cuisse de Joelinton et les entrées et sorties possibles au club



Avec moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison de Premier League, Bruce a confirmé que le club travaillait à attirer de nouveaux joueurs à St James ‘Park.

Il y aura également d’autres sorties, le défenseur Florian Lejeune devrait achever un transfert permanent à Alaves, après un prêt avec le club espagnol la saison dernière.

Image:

Florian Lejeune devrait quitter Newcastle et s’installer définitivement à Alaves



« Toutes les décisions de former une équipe de 25 hommes sont ce dont il s’agit maintenant », a ajouté Bruce.

« Tout le travail commence, on a les fers au feu pour deux ou trois choses et on verra ce que ça va évoluer.

« Flo Lejeune est en train de discuter avec le club espagnol où il était prêté l’année dernière afin que quelque chose puisse se développer là-bas.

« Je suis sûr qu’il y aura un peu de mouvement. Le marché des transferts a été extrêmement calme, et je m’attends à ce qu’il en soit ainsi, mais il va monter un peu, j’en suis sûr. »