Andy Burnham se heurte à Keir Starmer au sujet de la politique des lignes de piquetage du travail

Andy Burnham a critiqué la politique du leader travailliste Keir Starmer consistant à décourager les députés du parti de se joindre aux grévistes sur les lignes de piquetage.

Le maire travailliste du Grand Manchester a déclaré qu’il rejoindrait Mick Lynch – chef du Syndicat national des travailleurs des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) – sur une ligne de piquetage.

M. Burnham a également déclaré qu’il envisagerait “un jour” de se présenter au poste de Premier ministre en tant que leader travailliste, mais a déclaré que Sir Keir conservait son “plein soutien” pour le moment.

Lorsqu’on lui a demandé s’il rejoindrait le patron de RMT pour soutenir le personnel ferroviaire en grève, le haut responsable travailliste a déclaré à Sky News: “Je le ferais, vous savez – je ne vois pas cela comme controversé.”

Il a ajouté : « Les gens se battent pour leurs revenus dans une crise du coût de la vie. Bien sûr, vous devez reconnaître le point qu’ils font valoir.

M. Burnham a exhorté tous ceux de Westminster à traiter les travailleurs clés comme ils l’ont fait pendant la pandémie, attaquant le député conservateur Jonathan Gullis pour avoir «diabolisé les cheminots avides».

Concernant les attaques contre le personnel ferroviaire en grève, il a déclaré : « Je suis désolé, mais ce n’est tout simplement pas suffisant… Ce sont les gens qu’il applaudissait, que tout le monde applaudissait, il y a quelques années. Maintenant, nous devons reconnaître que les gens vont avoir besoin d’augmentations de salaire équitables s’ils veulent que la Grande-Bretagne continue de fonctionner.

M. Burnham – qui rejoindra Lynch, des dirigeants syndicaux et d’autres gauchistes lors du rassemblement Enough is Enough à Manchester vendredi soir – a déclaré qu’il envisagerait “un jour” de se présenter au poste de Premier ministre en tant que leader travailliste.

“Peut-être qu’un jour, si c’était quelque chose que les gens soutiendraient, mais pas maintenant parce que nous avons un chef du Parti travailliste qui assure la direction pendant la crise du coût de la vie et je suis heureux d’apporter tout mon soutien à Keir », a-t-il déclaré.

Le maire a ajouté: “Et j’ai un travail à faire dans le Grand Manchester … Je suis juste honnête, à l’avenir, j’ai dit que je remplirai un deuxième mandat complet en tant que (maire). Si à un moment donné au-delà, bien au-delà de ce point où nous en sommes, c’était quelque chose qui était une possibilité, je l’envisagerais.

Burnham a déclaré qu’il ne soutenait pas un mouvement appelant les consommateurs à ne pas payer leurs factures d’énergie en hausse pendant la crise du coût de la vie, alors que les Britanniques font face à une augmentation de 80% du plafond énergétique à partir du 1er octobre.

Il a dit qu’il comprenait pourquoi les gens rejoignaient Don’t Pay UK mais que “nous devons vivre dans l’état de droit – nous devons garder un pays où les gens respectent les règles et la façon de faire les choses”.

Cela survient alors que le député travailliste de gauche Sam Tarry – limogé en tant que ministre fantôme des Transports en juillet – a embauché le cabinet d’avocats Carter Ruck dans son combat avec le parti pour sa resélection à Ilford South.

Dans une lettre au secrétaire général du Labour, les avocats de Tarry exigent l’arrêt du processus qui l’a vu “déclenché” en juillet afin qu’il soit confronté à un vote des membres pour savoir s’il restera le candidat local aux prochaines élections.

La lettre d’avertissement alléguait des «infractions aux règles», de la «fraude électorale» et «l’exacerbation dangereuse des tensions communautaires» dans le cadre du récent processus.

Pendant ce temps, les dirigeants d’Unite et de TUC, les deux plus grands syndicats du pays, ont soutenu une action revendicative coordonnée sur les salaires. “Il est toujours logique que les travailleurs travaillent ensemble”, a déclaré Frances O’Grady du TUC.

La réunion du TUC du mois prochain devrait voir une série de motions appelant les syndicats à travailler ensemble pour augmenter les salaires – mais le mouvement s’arrêterait avant une «grève générale».