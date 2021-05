Andy Burnham remporte une plus grande majorité en tant que maire du Grand Manchester et déchire Johnson pour «  niveler  »

Andy Burnham a critiqué le slogan de nivellement par le gouvernement et le parti travailliste «centré sur Londres» après avoir été réélu à la mairie du Grand Manchester avec une majorité accrue.

Le double candidat à la direction du parti travailliste a déclaré que ses 67% des voix – contre 63% en 2017 – avaient envoyé un message clair à Westminster selon lequel le public voulait plus de décentralisation dans les régions anglaises.

Dans un discours émouvant critiquant les politiques des deux principaux partis, il a déclaré qu’il suivrait une « approche du premier pas du parti ».

«Les gens achètent la décentralisation anglaise – ils vous disent d’en offrir plus, pas moins», a-t-il déclaré.

M. Burnham est le favori pour être le prochain dirigeant travailliste après Keir Starmer, les bookmakers de Coral établissant ses cotes à 6-1 devant Lisa Nandy sur 8-1 et Angela Rayner sur 10-1.

« Ne nous donnez pas de déconcentration et soyez surpris que nous vous répondions, surtout si vous faites ici des choses que vous n’oseriez jamais faire à Londres », a-t-il déclaré après l’annonce du résultat.

Faisant référence aux rapports selon lesquels il y avait « une ignorance généralisée » au sein du gouvernement au sujet du slogan de mise à niveau de Boris Johnson, il a proposé sa propre définition qui se concentrait sur « de meilleurs emplois, de meilleures maisons, de meilleurs transports ».

Il a déclaré que « la mise à niveau ne peut pas être une question de dispersion des fonds vers des endroits favorisés par les conservateurs » et a ajouté: « Cela peut être réalisé lorsque vous donnez à des millions de personnes dans une région urbaine comme celle-ci un système de transport public moderne et abordable.

« Le nivellement est atteint lorsque vous donnez à tous la dignité d’un travail décent avec des salaires qui ne doivent pas être complétés par des visites à la banque alimentaire. Et lorsque nous avons le genre d’emplois ici, ce qui signifie que nos jeunes n’en ont pas. Je dois déménager dans le sud pour continuer dans la vie que je devais faire il y a 30 ans.

Il a exhorté Johnson à soutenir son projet d’introduire un «système de transport de style londonien» à Manchester avec des bus ramenés sous contrôle public et des tarifs inférieurs d’environ 1,55 £ au lieu de 4 £ ou plus.

Dans des interviews télévisées ultérieures, M. Burnham a également appelé les travaillistes à «embrasser la dévolution anglaise avec vengeance», affirmant que le parti avait «perdu un lien émotionnel avec les gens» dans ses anciens bastions.

«Le travail doit changer», a-t-il déclaré à la BBC. « Le parti travailliste doit se débarrasser de ses méthodes centrées sur Londres. Sinon, je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve. »

« Je me sens souvent invisible pour le Parti travailliste », a-t-il dit. « Je n’ai pas de vote à l’élection d’un chef, en tant que maire, je n’ai pas de plate-forme à la conférence travailliste, je n’ai aucun droit dans le cadre du règlement du parti. .

« Ils ne l’ont pas pris au sérieux et c’est un grand appel pour eux et ils ont besoin de l’entendre. »

S’adressant à Sky News, M. Burnham n’a pas exclu une troisième candidature à la direction du parti travailliste.

«J’ai été élu maire du Grand Manchester et c’est là que je me concentre», a-t-il déclaré. « J’ai quitté la politique de Westminster, je ne suis pas député, vous devez être député pour représenter le chef du parti travailliste et je ne suis pas au courant que les règles ont changé, donc je me concentre ici. »

Mais il a ajouté: « Dans un avenir lointain, vous savez, si la fête devait un jour sentir qu’elle avait besoin de moi, eh bien, je suis là et ils devraient me contacter. »