Andy Burnham dit qu’il est un «meilleur politicien» que Keir Starmer, insistant sur le fait que les travaillistes ne montrent pas de «lutte» au milieu des réductions d’impôts

SIR Keir Starmer a été impliqué dans une nouvelle dispute fiscale hier – après avoir tenté de montrer l’unité du parti à travers un hommage à la reine.

Le leader travailliste a été entraîné dans un affrontement amer avec le maire de Manchester Andy Burnham au sujet de leurs plans économiques pour le n ° 10.

Andy Burnham a déclaré qu’il était un “meilleur politicien” que Keir Starmer Crédit : EPA

Keir Starmer du Labour a été entraîné dans un affrontement amer avec le maire de Manchester Crédit : Avalon.red

Cela s’est produit alors que les chefs de parti ont exigé la discipline de milliers de délégués lors de la conférence annuelle de Liverpool lorsqu’ils ont reçu l’ordre de chanter l’hymne national le jour de l’ouverture du rassemblement.

Une minute de silence a également été observée dans le cadre de l’ouverture en l’honneur de la reine Elizabeth II, six jours après ses funérailles à l’abbaye de Westminster.

Sir Keir a insisté sur le fait qu’il ramènerait le taux maximal d’impôt sur le revenu de 45 pence après une réduction qui rapporterait à des milliers de hauts salariés une moyenne de 10 000 £.

Cependant, il a promis de maintenir le sou prévu du taux d’imposition de base sur le revenu, de 20p à 19p, ce qui aiderait les personnes à faible revenu à partir d’avril prochain.

Hier soir, M. Burnham a dit à son chef de parti de prendre les devants sur le cadeau fiscal de la semaine dernière dans le mini budget du chancelier Kwasi Kwarteng.

S’adressant aux délégués lors d’un événement parallèle à Liverpool, il a déclaré: «Nous devons nous mettre un peu plus en avant et dire que nous allons lutter contre cela. Où est le combat ?

Il avait dit plus tôt hier à Sky’s Sophy Ridge: «Je ne pense pas que le moment était venu de réduire les impôts. C’est le moment d’aider les gens à traverser une crise.

Il a qualifié les réductions d’impôt des conservateurs de “radicales et profondément répréhensibles, et j’irais jusqu’à dire immorales”.

Au lieu de cela, M. Burnham aimerait que l’argent supplémentaire serve à augmenter les salaires des infirmières.

Il a également ouvert une autre scission, s’appuyant sur une campagne pour déchirer et remplacer le système électoral.

M. Burnham a déclaré que le scrutin uninominal à un tour a fini par “donner un pouvoir démesuré sur nos vies à une petite élite qui souvent ne reflète pas le reste du pays”.

La conférence du parti débattra du soutien à la représentation proportionnelle après que les délégués aient soutenu la motion – mais le chef travailliste a insisté sur le fait qu’il ne la soutiendrait pas.

Et M. Burnham a tiré un autre coup de semonce sur Sir Keir – affirmant qu’il réfléchissait toujours à l’opportunité de se présenter à nouveau au poste le plus élevé, malgré sa défaite à deux reprises dans le passé en 2010 et 2015.

Il a déclaré: “Je n’exclurais pas un jour de revenir, je vais juste être honnête à ce sujet et je suis probablement un meilleur politicien.”

La dispute a éclipsé le premier jour de la conférence, qui se déroule jusqu’à mercredi.

Les travaillistes prévoient la tenue d’élections dans les 12 prochains mois, alors que la chef adjointe Angela Rayner a déclaré que le pays était prêt pour un gouvernement travailliste Crédit : Reuters

Sir Keir a également dénoncé la soi-disant théorie économique du «ruissellement» des conservateurs – la qualifiant de «p *** take».

Pendant ce temps, The Sun peut révéler que les travaillistes prévoient en interne la tenue d’élections dans les 12 prochains mois.

Des lettres envoyées par les chefs de partis régionaux ont ordonné la suspension de toutes les élections internes en cas de sondage instantané par la nouvelle Première ministre Liz Truss.

Les hauts gradés ont déjà mis tout le parti sur le pied de guerre et s’attendent à ce que tous les députés soient prêts à se battre pour une autre élection.

La chef adjointe Angela Rayner a déclaré que le pays était maintenant prêt pour un gouvernement travailliste – tout comme lorsque Tony Blair est arrivé au pouvoir dans les années 1990.

S’adressant aux délégués, elle a déclaré : « Tout comme notre pays avait désespérément besoin de changement en 1997, nous avons besoin de changement maintenant. Parce que la Grande-Bretagne est à la croisée des chemins.

« Un moment de décision. À propos de l’avenir que nous voulons, de ce que nous pouvons réaliser collectivement, de qui nous pouvons être.

Et la coordinatrice des élections du parti, Shabana Mahmood, a déclaré hier aux délégués: “J’espère que dans un an, je me tiendrai ici et vous raconterai comment nous avons gagné une élection générale.”

M. Burnham a dit à Sir Keir de se mettre en avant sur le cadeau fiscal de la semaine dernière dans le mini budget de Kwasi Kwarteng Crédit : Reuters

Des lettres envoyées par les chefs de partis régionaux ont ordonné la suspension de toutes les élections internes en cas de sondage instantané par la nouvelle PM Liz Truss Crédit : AFP

Hier soir, un nouveau sondage de Savanta ComRes a prédit que le parti travailliste serait sur la bonne voie pour une majorité de 56 sièges si une autre élection avait lieu demain.

Le modèle MRP les place en tête avec une avance de 12 points sur 45 %, les conservateurs derrière avec 33 %.

La chancelière fantôme Rachel Reeves présentera aujourd’hui des plans pour créer un fonds d’investissement appartenant à l’État qui injecterait plus d’argent dans de nouveaux projets d’infrastructure pour aider à créer un rendement rentable pour les contribuables.

Elle insiste sur le fait que le parti «construira l’industrie britannique» en établissant huit nouvelles usines de batteries et six usines d’acier propre.

Il serait financé par un fonds national de richesse similaire aux institutions de Norvège et de Singapour et commencerait avec un pot initial de 8 milliards de livres sterling.