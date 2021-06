Andy Burnham dit que les conseils de voyage «ne sont pas un verrouillage»

Le maire de Manchester, Andy Burnham, a déclaré aux habitants de la ville que les nouvelles directives Covid émises par le gouvernement n’étaient « pas un verrouillage » mais que les gens devraient être « prudents » et viser à minimiser les déplacements au milieu d’une vague de nouvelles infections.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi après que les ministres ont annoncé une aide supplémentaire pour le Grand Manchester et certaines parties du Lancashire pour aider à freiner la propagation de la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde, M. Burnham du Labour a insisté sur le fait que les plans ne constituaient pas une « interdiction » de voyager.

« Ce sont des conseils, ce sont des conseils au public. Ce n’est pas un verrouillage », a déclaré M. Burnham aux journalistes. « Il ne s’agit pas de dire aux gens d’annuler leurs plans, il s’agit de leur demander de faire attention à en définir de nouveaux, afin de minimiser les déplacements non essentiels. »

S’adressant plus tôt aux députés à la Chambre des communes, Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a annoncé un « paquet de soutien renforcé » pour la région, qui a été durement touchée par Covid et des mesures de verrouillage sévères.

M. Hancock, 42 ​​ans, a déclaré que l’armée serait enrôlée pour aider les zones touchées et qu’un soutien supplémentaire serait mis à la disposition des équipes de santé publique.

Les nouvelles mesures comprendront des tests supplémentaires ainsi que des tests supervisés à l’école – une approche qui, selon le secrétaire à la Santé, a contribué à endiguer la vague d’infections dans des régions telles que Londres et Bolton.

Son annonce est intervenue alors que de nouvelles données internes du NHS ont été partagées avec L’indépendant a révélé que la région connaît une augmentation des admissions à l’hôpital, avec 13 nouveaux patients atteints de Covid-19 admis dans les hôpitaux de Manchester mardi à 8 heures du matin.

Dans un avis émis par le Cabinet Office, les résidents du Grand Manchester et de certaines parties du Lancashire sont encouragés à minimiser les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des zones où ils vivent et à éviter de rencontrer des gens à l’intérieur.

Il leur est également conseillé de se faire tester deux fois par semaine et de continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible.

M. Burnham, qui a brièvement occupé le poste de secrétaire à la Santé sous l’ancien Premier ministre Gordon Brown entre 2009 et 2010, a déclaré qu’il était d’accord avec les nouvelles orientations et a remercié M. Hancock pour « l’approche commune qui a été adoptée à ce jour ».

En octobre de l’année dernière, le maire s’est disputé avec le gouvernement après qu’il n’ait pas répondu à ses demandes financières pour soutenir la ville alors qu’elle faisait face à des mesures de verrouillage plus strictes que la plupart du reste du comté.

M. Burnham a prononcé un discours passionné dans le centre-ville de Manchester alors que la nouvelle arrivait que le chiffre qu’il avait proposé avait été rejeté.

Il a déclaré que la décision était un « acte délibéré de nivellement vers le bas » alors qu’il balayait le « nivellement vers le haut » du Premier ministre Boris Johnson. M. Burham a été applaudi car le discours a été qualifié de « roi du Nord » par certains.

Répondant aux questions sur l’annonce de mardi, M. Burnham, qui a été réélu en mai comme maire de Manchester avec une part accrue des voix, a déclaré qu’il était « très important de garder un sens des proportions » concernant les conseils.

Il a déclaré que c’était une « approche sensée étant donné l’augmentation des cas que nous avons vus », ajoutant « [it’s] il ne s’agit pas seulement de protéger le Grand Manchester, il s’agit bien sûr de protéger l’ensemble du pays de la propagation plus large de la variante Delta. »

Le maire a également déclaré que l’accélération des vaccinations « nous permettrait d’aller plus loin et plus vite dans les zones où nous devons augmenter le taux de participation, où ces taux de cas sont les plus élevés ».

Il a ajouté que si le gouvernement acceptait de libérer des doses de vaccin dans le Grand Manchester tôt, « nous sommes très confiants que nous aurons les outils dont nous avons besoin pour renverser le nombre croissant de cas ».