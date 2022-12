Andy Biggs devient le dernier républicain MAGA à s’entraîner avec Marjorie Taylor Greene: “Elle a franchi le Rubicon”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le représentant Andy Biggs est devenu le dernier républicain de MAGA à s’entretenir avec la théoricienne du complot d’extrême droite Marjorie Taylor Greene, affirmant qu’elle a “franchi le Rubicon” en raison de son soutien au chef du House GOP, Kevin McCarthy.

M. Biggs, qui a annoncé qu’il jetait son chapeau sur le ring pour le rôle de président de la Chambre, a visé la députée géorgienne dans une interview sur Lindell TV à la fin de la semaine dernière.

« Elle a en quelque sorte franchi le Rubicon là-bas. Elle nous traite de menteurs et dit que nous induisons en erreur », a-t-il déclaré.

Les commentaires du membre du Congrès de l’Arizona sont venus en réponse à un éditorial rédigé par Mme Greene pour L’appelant quotidien où elle a ouvert le feu sur des membres de son propre parti pour ne pas avoir soutenu la candidature de M. McCarthy à la présidence de la Chambre.

Dans l’éditorial, elle les a accusés de “mentir à la base”, affirmant que “c’est ce que font cinq de mes collègues les plus proches lorsqu’ils prétendent qu’un candidat consensuel à la présidence de la Chambre émergera alors qu’ils s’opposent à Kevin McCarthy”.

Mme Greene – qui est réputée pour avoir poussé des théories du complot sans fondement et précédemment ouvertement soutenu QAnon – a distingué son ancien allié Matt Gaetz qui, selon elle, risquait de « coup[ing] choses en place ».

«Nous avions le contrôle total du GOP et le président Trump, avec un stylo à la main, prêt à signer la législation America First. Cet échec républicain est la raison pour laquelle je me suis présentée au Congrès », a-t-elle poursuivi.

“Cela dit, Matt Gaetz est l’un de mes membres préférés du Congrès. L’Amérique a besoin de son talent et de son intelligence pour travailler aux côtés de Jim Jordan sur des enquêtes pour le Comité judiciaire, pas pour faire exploser les choses avant de commencer.

L’éditorial intervient au milieu d’une escalade des tensions dans le monde MAGA alors que Mme Greene continue de se heurter à plusieurs alliés ponctuels dans ses opinions sur le rôle de président de la Chambre.

Plusieurs membres du GOP refusent de soutenir M. McCarthy dans sa tentative de devenir président de la Chambre après que le parti ait obtenu la majorité à la chambre haute à mi-mandat.

Pendant ce temps, Mme Greene a donné à M. McCarthy son approbation – rompant le rang avec ses collègues républicains MAGA et ses anciens alliés, dont Lauren Boebert et M. Gaetz.

La semaine dernière, elle et Boebert en sont venus aux mains à ce sujet, la députée du Colorado se moquant de la croyance du théoricien du complot d’extrême droite dans les “lasers spatiaux juifs”.

Les deux membres du Congrès – qui ont tristement uni leurs forces pour chahuter le discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden alors qu’il parlait de la nécessité de fournir des soins de santé aux anciens combattants malades et mourants – se sont disputées très publiquement lorsque Mme Boebert a été interrogée lors de l’hiver de Turning Point USA. conférence étudiante si elle partage la conviction de Mme Greene que M. McCarthy est la personne pour le poste.

En réponse, Mme Boebert a tenté de prendre ses distances avec son collègue négationniste des élections de 2020, affirmant qu’elle avait souvent été “accusée” à tort de partager les mêmes opinions qu’elle et se moquant de la croyance de Mme Greene en une théorie du complot antisémite.

“Eh bien, vous savez, j’ai été alignée avec Marjorie et j’ai été accusée de croire en beaucoup de choses auxquelles elle croit”, a-t-elle déclaré.

“Je n’y crois pas tout comme je ne crois pas aux lasers spatiaux russes – aux lasers spatiaux juifs – et à tout cela.”

Mme Greene est devenue une source de moquerie en 2021 lorsque des publications refaites sur les réseaux sociaux l’ont montrée poussant une théorie du complot antisémite.

Les commentaires de Mme Boebert refaisant surface ont clairement secoué Mme Greene qui s’est adressée au représentant du Colorado sur Twitter.

Dans une diatribe, elle a accusé Mme Boebert d’avoir obtenu des approbations d’elle-même et d’autres républicains de MAGA – mais de refuser ensuite de les soutenir en retour.

Mme Greene a ensuite accusé Mme Boebert d’avoir causé un «drame au lycée» et a creusé le fait qu’elle n’a réussi à remporter la victoire qu’à la mi-session de novembre.

Les prises de bec très publiques entre les personnalités du GOP de haut niveau précèdent le vote du président de la Chambre le 3 janvier.

Plus tôt en décembre, M. Biggs a annoncé qu’il prévoyait de défier M. McCarthy pour le rôle de conférencier.