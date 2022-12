Andros Townsend trolle Arsenal lors du commentaire Serbie vs Suisse

Andros Townsend est resté fidèle à son passé de Tottenham – et a fait une fouille subtile vers Arsenal lors du commentaire Serbie vs Suisse.

L’ailier désormais d’Everton discutait de l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic avec le co-commentateur Seb Hutchinson, Hutchinson déclarant que le Serbe préférait la Juventus et “l’a clairement indiqué”, au lieu de déménager à Arsenal en janvier 2022.

“Pas de prise de tête”, a déclaré Townsend en riant, avant de dire : “Je devrais rester impartial.” Le commentaire a également pris Hutchinson au dépourvu, le faisant rire… avec (probablement) tous les fans de Tottenham Hotspur regardant ITV4.

Andros Townsend a joué pour deux des rivaux londoniens d’Arsenal à Crystal Palace et Tottenham (Crédit image : PA)

Xherdan Shaqiri a marqué le premier match, donnant à la Serbie une montagne à gravir après 20 minutes. L’ancienne star de Stoke City et de Liverpool a sauté sur le ballon pour donner l’avantage à la Serbie et mettre un doigt sur ses lèvres faire taire les supporters adverses en le sifflant et en le huant. La gardienne serbe Vanja Milinkovic-Savic devait effectuer un double arrêt rapide quelques secondes après le premier coup de sifflet – et il semblait que les Suisses étaient excités par le défi de passer, au milieu les discussions sur les tensions politiques entre les deux camps .

Les Suisses ne gagnaient cependant pas longtemps. Le leader de Fulham, Aleksandar Mitrovic – qui, comme Shaqiri, a marqué dans cet affrontement il y a quatre ans – a hoché la tête d’un coup d’œil glorieux dans le coin le plus éloigné du filet après un magnifique centre Dusan Tadic. 10 minutes plus tard, Dusan Vlahovic a profité d’une erreur défensive du Suisse pour faire rouler le ballon devant le gardien Gregor Kobel et donner à la Serbie une avance très importante.