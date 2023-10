Andros Townsend signe un contrat à court terme pour Luton Town jusqu’en janvier

Andros Townsend a rejoint Luton Town pour un contrat à court terme, a annoncé le club de Premier League.

L’ancien ailier de Tottenham, Newcastle, Crystal Palace et Everton signe un accord avec les Hatters jusqu’en janvier après avoir été agent libre depuis l’expiration de son contrat à Goodison Park cet été.

1 Townsend a trouvé un nouveau club après l’expiration de son contrat avec Everton cet été Crédit : Getty Images-Getty

« J’ai l’impression que ça va bien et ces dernières semaines ont été bonnes pour les deux parties », a déclaré Townsend. Médias du club de Luton.

« Je pense que ça devait être juste et j’ai l’impression qu’au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes regardés et avons fait cela.

« J’ai vu où je peux aider cette équipe et d’un autre côté, le manager a vu où je peux aider – que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires ou sur le terrain d’entraînement – avec mon enthousiasme et mon expérience.

« De plus, Luton est mon équipe locale – j’habite à 20-25 minutes, donc j’ai gardé un œil sur leurs progrès et regarder la finale des barrages du championnat et les voir remporter une promotion était formidable pour le club.

« Je n’aurais jamais pensé enfiler le maillot de Luton, c’est donc un immense honneur de jouer à nouveau en Premier League pour ce club, et j’espère obtenir de l’aide pour que ce club obtienne autant de points que possible et voie où cela nous mène. »

