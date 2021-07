Andros Townsend rejoint Everton pour un contrat de deux ans | Actualités footballistiques

Everton a finalisé la signature de l’agent libre Andros Townsend pour un contrat de deux ans.

L’ailier de 30 ans arrive sur un transfert gratuit après avoir vu son séjour de cinq ans avec Crystal Palace se terminer plus tôt cet été, alors que son contrat à Selhurst Park a expiré.

Townsend devient la première recrue d’Everton depuis que Rafael Benitez a été nommé manager le mois dernier, l’ailier ayant déjà joué sous les ordres de l’Espagnol à Newcastle.

« Je pense que tout le monde sait ce qu’est Everton. C’est un énorme club de football, c’est très ambitieux, un club qui essaie de revenir à sa place en Europe et au-delà », a déclaré Townsend. evertontv. « Je ferai tout ce que je peux pour aider le club à le faire.

Image:

Townsend a quitté Crystal Palace à la fin de la saison dernière après l’expiration de son contrat



« Rafa est très expérimenté. Il fait beaucoup de travail tactique sur le terrain d’entraînement, il ne néglige aucun effort. Mais plus important encore, c’est un grand homme, un grand homme-manager, et il vous parle toujours. Je Je suis sûr qu’il aura beaucoup de succès ici. »

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.