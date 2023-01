Android vous permettra bientôt de basculer entre les haut-parleurs Spotify Connect depuis l’écran de verrouillage

Android 13 a introduit une nouvelle façon de basculer la lecture audio entre les haut-parleurs sans fil à l’aide du nouveau widget d’écran de verrouillage et de la notification mise à jour. Actuellement, cela fonctionne pour YouTube et YouTube Music, mais Google et Spotify viennent d’annoncer qu’ils travaillent ensemble pour l’activer également pour les appareils Spotify Connect.

L’équipe de Google s’efforce également de rendre cette fonctionnalité plus intelligente et de simplifier le déplacement entre différents emplacements qui ont différents haut-parleurs. Imaginez que vous commencez à écouter un podcast dans votre voiture. Une fois arrivé à destination et sorti de la voiture, une notification apparaîtra vous permettant de passer rapidement à l’écoute avec des écouteurs. Ensuite, lorsque vous rentrerez chez vous, la même notification apparaîtra à nouveau, vous proposant de passer à votre téléviseur ou à un haut-parleur.







Les notifications intelligentes arrivent sur Android pour vous aider à changer facilement de lecture de musique

La technologie qui rend ce travail comporte trois couches. Tout d’abord, votre téléphone détectera quels appareils sont proches de vous en utilisant Bluetooth, Wi-Fi et UWB. La deuxième couche reconnaîtra les capacités de ces appareils pour déterminer celui qui convient le mieux au contenu que vous lisez. La troisième et dernière couche ajustera le fonctionnement de l’ensemble du système en fonction de vos interactions avec ces appareils.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les développements futurs du système d’exploitation Android, vous pouvez vous rendre au stand de Google au CES de Central Plaza-1.

Source | Via