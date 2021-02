Google a actualisé son interface Android TV pour ressembler davantage à l’interface utilisateur de Google TV qui a fait ses débuts avec le dernier Chromecast en septembre.





Nouvelle interface Android TV

Pour le contexte, Google TV est la nouvelle interface pour les téléviseurs intelligents et les clés de streaming Chromecast de la société. Il est toujours basé sur Android TV bien qu’il ait une interface utilisateur distincte. Il est disponible sur les derniers téléviseurs Sony et TCL et devrait devenir l’interface utilisateur de choix pour les nouveaux modèles de téléviseurs à l’avenir.





Ancienne interface Android TV

La nouvelle mise à jour d’Android TV remplace l’ancienne liste d’applications à défilement vertical par des onglets plus simplifiés en forme de carte. La partie supérieure de l’écran d’accueil comprend les raccourcis Accueil, Découvrir et Applications. Google TV a toujours un aspect légèrement différent avec son onglet Pour votre étant l’écran d’accueil par défaut et des listes de catégories distinctes pour la télévision en direct, les films, les émissions, les applications et votre bibliothèque de contenu.





Interface Google TV (pour référence)

La nouvelle mise à jour est actuellement en cours de déploiement sur les téléviseurs compatibles aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et en Australie, et d’autres régions recevront la mise à jour dans les semaines à venir.

