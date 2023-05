Android TV obtient ce doux onglet de télévision en direct

À partir de cette semaine, l’onglet TV en direct est déployé pour Android TV dispositifs. Si c’est la première fois que vous entendez parler de Live TV sur Android TV, alors je suppose que vous allez vous régaler.

Grâce à des partenaires tels que Tubi, Plex et Pluto TV, plus de 800 chaînes de la télévision gratuite sera disponible pour être visionnée sur Android TV. Ce n’est pas que de la camelote non plus. Vous trouverez des chaînes d’information de la NBA et de CBS, ainsi que des programmes pour des langues autres que l’anglais. Ce sera une énorme quantité de contenu, tous bien organisés à l’intérieur de l’onglet pratique de la télévision en direct.

Le guide TV de l’onglet Live rassemble toutes vos nouvelles chaînes de télévision gratuites et les organise pour une navigation plus facile et plus rapide. Vous pouvez également enregistrer vos « Favoris » en haut de votre guide pour un accès rapide et facile. Le divertissement en direct est également intégré à vos recommandations, en fonction de vos équipes, émissions et chaînes préférées.

Cette nouvelle expérience est déployée à partir d’aujourd’hui, Google notant que tous les utilisateurs d’Android TV devraient la voir dans les prochaines semaines.

// Assistance Google